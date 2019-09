Tegenstanders biomassacentrale Diemen gaan naar de rechter

In juli demonstreerden kinderen tegen de komst van de biomassacentrale en luchtvervuiling. Beeld Jean-Pierre Jans

Deze week werd bekend dat ook de provincie Noord-Holland akkoord is met de bouw van de biomassacentrale. Onder de rook van Diemen en IJburg wil Vattenfall daar geperste houtkorrels verbranden voor de stadsverwarming in Amsterdam en Almere, 25 vrachtwagens per dag.

De biomassaplannen zorgen voor veel bezorgdheid. In Amsterdam-Oost en Diemen omdat wordt gevreesd voor luchtvervuiling, maar de tegenstanders waarschuwen ook voor ontbossing in de herkomstlanden van de houtkorrels. En is biomassa wel zo duurzaam? Formeel geldt het als duurzame energie omdat het hout vanzelf weer aangroeit, maar bij de verbranding komen zelfs meer broeikasgassen vrij dan bij steenkool.

Naardermeer

Bij de rechter zullen de tegenstanders en hun actiegroep Comité Schone Lucht zeker ook een punt maken van de uitstoot van stikstof. Niet ver van Diemen ligt immers het Naardermeer, een beschermd natuurgebied. Omdat de Raad van State in het voorjaar een streep heeft gehaald door het Programma Aanpak Stikstof (PAS), staan door het hele land 18.000 bouwprojecten op losse schroeven.

Met de PAS konden vergunningen voor bouwprojecten waarbij stikstof vrijkomt in de buurt van natuur toch worden afgegeven omdat werd geanticipeerd op herstel van de natuur en een afname van de stikstofuitstoot in de toekomst. De Raad van State oordeelde dit jaar dat dit de natuur te weinig beschermt. Dat gebeurde in een zaak die werd aangespannen door jurist Valentijn Wösten en milieuorganisatie Mobilisation for Environment (MOB). MOB en Wösten zullen nu ook de tegenstanders van de biomassacentrale bijstaan bij hun rechtszaak.

Dat de provincie de vergunning heeft afgegeven, komt niet als een verrassing. Eerder zag ook de gemeente Diemen al geen juridische mogelijkheden om de centrale tegen te houden, zelfs al was de gemeenteraad unaniem tegen de biomassaplannen. Voor het Comité Schone Lucht zijn de druiven zuur. Ze hadden nieuwe hoop geput uit het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur. Daarin werd beloofd de bouw van nieuwe grootschalige biomassacentrales tegen te gaan.

Teruggeschroefd

Comité Schone Lucht en het landelijke protest dat is verenigd in de organisatie Federatie tegen Biomassacentrales richten zich behalve tot de rechter ook tot de politiek. Minister Eric Wiebes (Klimaat) zou een streep moeten halen door de subsidies die het opwekken van energie uit biomassa nu zo aantrekkelijk maken, vinden de actiegroepen. Ook wenden ze zich tot Brussel, in de hoop dat het Europees Parlement in het klimaatakkoord de formulering over biomassa aanpast.

Als het gaat om de stikstofuitstoot zei Vattenfall al eerder dat het geen beroep hoefde te doen op de PAS. Dat werd toen ook bevestigd door de Omgevingsdienst die namens de provincie de biomassaplannen van Vattenfall heeft beoordeeld. Vattenfall heeft al een vergunning om stikstof uit te stoten rond Diemen vanwege de gascentrales die er al jaren staan. Omdat de biomassacentrale de opwekking van warmte deels overneemt, gaat Vattenfall hier straks niet meer stikstof uitstoten dan nu.

De tegenstanders van de biomassacentrale ontdekten eerder dat Vattenfall in het verleden van de provincie Noord-Holland te veel ruimte heeft gekregen om stikstof uit te stoten. Maar dat wordt nu hersteld. De nieuwe milieuvergunning wordt teruggeschroefd naar de echte uitstoot van de gascentrales, zodat Vattenfall voor de biomassacentrale geen slaatje kan slaan uit de fout van de provincie.