Tegenslag voor metro: kosten beveiliging lopen op

Noord/Zuidlijn. Beeld ANP

De metrostellen van het type M7 die zijn aangekocht in Spanje kunnen uitsluitend rijden op spoor dat is beveiligd met het zogenoemde Signalling & Control-systeem (S&C). Daarover schreef verkeerswethouder Sharon Dijksma maandag dat er nog veel werk moet gebeuren voordat dat systeem op alle metrolijnen is ingevoerd. De metro’s worden geleverd vanaf 2021.

Het moderne S&C-systeem is de afgelopen jaren met veel pijn en moeite aangelegd op de nieuwe sporen van de Noord/Zuidlijn. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het tegelijk ook op de oude sporen van de Oostlijn en de Ringlijn zou komen, maar dat bleek dusdanig gecompliceerd dat, om de oplevering van de Noord/Zuidlijn niet in gevaar te brengen, de invoering op deze bestaande sporen door de gemeente voor zich uit is geschoven.

Stilgelegd

Invoering op een bestaand en verouderd netwerk is vele malen gecompliceerder dan op een nieuw aan te leggen spoorlijn. Probleem is onder meer dat de oude lijnen gewoon in gebruik blijven en dus niet kunnen worden stilgelegd tijdens de vele noodzakelijke testen. Dijksma schreef maandag in haar brief dat er onvoldoende rekening mee was gehouden dat die testen ‘in de nacht en in de randen van de nachten moeten worden uitgevoerd’.

Wethouder Verkeer Sharon Dijksma houdt rekening met flink oplopende kosten voor het nieuwe systeem van beveiling voor de metro. Beeld ANP

Ook problematisch is dat het beveiligingssysteem moet worden aangepast aan veranderingen in het spoornetwerk rond het Zuidasdok. Dat megaproject kampt met tegenslagen, omdat de aannemers het werk onlangs hebben stilgelegd. Volgens Dijksma veroorzaken de spoorverleggingen rond het Zuidasdok uitstel van de invoering van het systeem. ‘Echter om de M7-treinen na levering ook daadwerkelijk in te zetten, moet het systeem operationeel zijn.’

Technologie verouderd

De invoering van een nieuw systeem is noodzakelijk: het oude beveiligingssysteem is al vier jaar afgeschreven. De technologie is verouderd, schrijft Dijksma. Deskundigen stellen dat de Oostlijn straks minder vaak zal kunnen rijden.

Daar komt bij dat de Franse leverancier Alstom op termijn stopt met ondersteuning. Ook bij het bedrijf werkt niemand meer die het systeem van binnen en van buiten kent: met veel kunst- en vliegwerk weten technici het systeem in de lucht te houden.

Tekort groeit

De kosten zullen de komende jaren hoger uitvallen dan geraamd, zegt Dijksma. Volgens de wethouder komt dit tekort nog bovenop het bestaande tekort van 17 miljoen euro dat al is aangekondigd. Dijksma schrijft dat de ‘onvermijdelijke wijzigingen’ in het systeem duurder zullen uitpakken.

Deskundigen vrezen dat de kosten schrikbarend zullen oplopen om het nieuwe systeem geïmplementeerd te krijgen. Dijksma verwacht dat er in augustus, tijdens de zomervakantie dus, meer duidelijkheid komt over de toename van de kosten. De gemeente is samen met de Vervoerregio en het GVB in overleg over hoe deze tegenvaller moet worden opgevangen.