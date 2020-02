Tegen deze gevaren lopen maaltijdkoeriers in Amsterdam aan

Bij meer dan de helft van de 107 gecontroleerde bedrijven werd de Arbeidstijdenwet overtreden als het om jonge maaltijdbezorgers ging. Beeld Nina de Laat

Vroeger fietste de 17-jarige Maaike vooral heen en weer tussen thuis in Amstelveen en school in Zuid. Maar sinds ze voor Deliveroo werkt, een jaar nu, leert ze de hele stad kennen. “Alleen is de kaart van de app een beetje raar, die stuurt me zoveel mogelijk door parken.” ’s Avonds is dat niet zo fijn, en kiest ze haar eigen route. “Ik word dan een beetje aan mezelf overgelaten.”

Van dat soort situaties wordt de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, nerveus. Deze week rapporteerde ze dat bij meer dan de helft van de 107 bedrijven die ze controleerde de Arbeidstijdenwet werd overtreden als het aankomt op jonge maaltijdbezorgers. Het gaat dan om kinderen die met geld werken, of na zeven uur ’s avonds op pad worden gestuurd, terwijl beide pas mag als je zestien jaar of ouder bent. De inspectie riep daarom op tot een verbod op maaltijden bezorgen onder de zestien jaar.

Opgevoerde scooters

Het grootste onderliggende probleem lijkt de tijdsdruk. Die heeft, vooral in de stad, zijn uitwerking op het verkeersgedrag. Thomas (17), die begon als 15-jarige, rijdt op zijn elektrische fiets de stad door voor Thuisbezorgd. Zelf krijgt hij per uur betaald, maar sommige bedrijven betalen per bezorging. “Ik zie bezorgers van andere bedrijven daarom vaak door rood scheuren.”

Zo zegt Khalil (18), die voor UberEats werkt, dat hij weleens met zijn stadsfiets door rood rijdt. “Als je steeds moet stoppen op de fiets, ben je zo lang bezig.” Collega’s van hem rijden dan ook veel liever met scooters, die ze volgens hem opvoeren.

Rare manoeuvres

Sandra Kaper (47), Thomas’ moeder, vindt het maar niks dat hij maaltijden bezorgt. “Als hij aan het werk is en ik een ambulance hoor naderen, ben ik nog altijd meteen alert,” zegt ze. Het bevalt haar niet hoe de bezorgers zich gedragen in het verkeer. “Ze hebben geen idee wat voor capriolen ze uithalen, met hun hoge snelheid en rare manoeuvres.”

Bezorger Kahlil: ‘Als je steeds moet stoppen voor rood, ben je zo lang bezig.’ Beeld Nina de Laat

Maar Thomas lijkt nogal zelfredzaam. “Als de weersomstandigheden heel slecht zijn, besluit ik zelf om niet te werken,” zegt Thomas. “Dan kan ik me ook niet onveilig voelen.” Ook Maaike begrijpt de kritiek maar ten dele. “Er kan inderdaad van alles gebeuren in het verkeer, maar dat kan ook als je als 15-jarige naar een vriend fietst,” zegt ze.

Hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot, verbonden aan de Universiteit Leiden, wijst erop dat kinderen onder de zestien volgens de wet enkel ‘niet-industriële arbeid van lichte aard’ mogen uitvoeren. “Je kunt je dan afvragen of maaltijden bezorgen door hen niet al verboden is,” zegt hij. “De wet is daar onduidelijk over.”

Krantenwijk

Volgens Boot valt maaltijdbezorging enigszins te vergelijken met kranten bezorgen, op twee grote verschillen na. “De krant moet weliswaar om half acht in de bus zijn, maar dat kun je op je gemakje doen. Maaltijden moeten snel bij de klant zijn, anders is die pizza koud.”

Ook wijst hij op de drukte in het Amsterdamse verkeer. “Je moet vaak op de drukste momenten, als iedereen eet, de hele stad door. Voor een krant bezorgen ga je op een rustig moment huis na huis af.”

Moeder Sandra Kaper blijft er daarom niet gerust op. “Maar gelukkig weet ik dat hij het niet lang meer blijft doen.” Voor zoon Thomas gaat het niet eens om het geld, maar de lol. “Loon en fooi zijn fijn, maar ik heb zoveel plezier met mijn collega’s.”