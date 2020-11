Tegen criminele inmenging bij voetbalclubs wordt weinig gedaan

Wat mis ik het gras, waarop ik buiten het coronatijdperk wekelijks voetbal – ongehinderd door enig talent maar vol overgave. Met vrienden, voor een prachtclub waar nooit zal gebeuren wat gebeurt bij de amateurvoetbalclubs waarover ik schrijf omdat hele of halve criminelen er de dienst uitmaken (of het sterk die schijn heeft).

Het beruchtste boevenspeeltje was Türkiyemspor, dat rond de millenniumwende werd gevierd als multicultureel vlaggenschip dat doorstootte tot de absolute top van het amateurvoetbal. Willem-Alexander, kroonprins nog, kwam de hand drukken van de trotse voorzitter Nedim Imaç.

Die was behalve een goedlachse clubleider ook heroïnehandelaar en werd begin 2007 geliquideerd. Spelverdeler Ali Akgün, die de club naar de glorie had geleid, belandde in de cel voor onderwereldmoorden en werd daarna zelf doodgeschoten.

‘Türkiyem’ ging failliet.

Zo zag ik meer clubs in rap tempo van de kelderklassen naar de top reiken – in de ban van een mecenas die topspelers leek te lokken met zwart geld.

In Amsterdam-Noord droomde ASV De Dijk zowaar van betaald voetbal onder het sponsorschap van scheepsbouwer Heino Braspenning, die óók werd verdacht van een enorm cocaïnetransport – maar werd vrijgesproken.

FC Chabab uit Nieuw-West deed het opvallend goed aan de hand van een hasjhandelaar, tot zijn veroordeling.

In De Pijp hadden we zaalvoetbalclub ’t Knooppunt: hobby van een misdaadgroep – tot de gemeente de club op aandringen van de recherche in de ban deed.

In Oostzaan wachten ze in spanning af of er toekomst is voor trots OFC. De burgemeester waagde een moedige maar roekeloze poging de voor witwassen veroordeelde geldschieter Marwan K. weg te krijgen – nadat ik handgranaten, een beschieting en een brandstichting had gelinkt aan de vereniging. De burgemeester schoot zich in de voet door het hele sportcomplex op grond van een letterlijk nogal dun dossier te sluiten. De rechter floot hem terug. Oostzaan zoekt een nieuwe burgemeester met passie voor de strijd tegen ‘ondermijning’ van de maatschappij door criminelen, terwijl nieuw onderzoek loopt.

Al die jaren dat ik over criminele inmenging in het amateurvoetbal schrijf, merk ik dat het maar enkele vasthoudende figuren in de opsporingsdiensten echt wat kan schelen – en dat gemeenten en pakweg de KNVB het meestal laten lopen.

Deze week verscheen weer eens een rapport dat mijn beeld bevestigt. Van de 7643 amateursportclubs die vragen kregen, meldde een miniem percentage signalen te zien voor criminele bemoeienis. Dat kan niet kloppen, weten ingewijden. Áls clubs het gevaar al zien, doen ze er weinig tegen. Politie, justitie en belastingdienst boeit het allemaal niet zo, als ik het in normaal Nederlands samenvat. Uitzonderingen in enkele regio’s daargelaten.

Benieuwd hoe het zal gaan, nu vele clubs door corona op omvallen staan, als de onder­wereld de ‘helpende’ hand uitsteekt.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

Reageren? paul@parool.nl