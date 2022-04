Tegels van zeewier, aardewerk van koeienmest: Floriade gunt bezoeker blik op de stad van de toekomst

Het speciaal voor de Floriade gemaakte kunstwerk Beehold, van Florentijn Hofman; het is 12 meter hoog en bestaat uit 10.000 stalen bijen en 1 koningin. Beeld Eva Plevier

Uit de oude mast van het VOC-schip naast het Scheepvaartmuseum zijn planken gezaagd die nu fungeren als panelen voor de expositie, de zwarte coating is onder meer gemaakt van vlas dat bij Schiphol wordt verbouwd om de ganzen weg te houden en de afwerklatten uit afgedankt materiaal van het Rijksmuseum, inclusief 39.000 nietjes die een voor een moesten worden verwijderd. Het paviljoen dat Amsterdam en Almere samen hebben gebouwd voor de Floriade is ook echt opgetrokken uit materialen die in beide steden zijn verzameld.

En, de gezamenlijke inzending van Amsterdam en Almere is ook nog eens op tijd klaar voor de opening van de zevende Floriade, vandaag door de koning. Terwijl overal op het terrein aan het Weerwater druk wordt getimmerd, geschroefd en geplant, heeft Reinder Bakker van ontwerpbureau Overtreders W alle tijd voor een rondleiding door het paviljoen dat de naam The voice of urban nature heeft meegekregen. Het gebouw is een circulaire ode aan de stadsnatuur, een ecosysteem waarin de mens de ruimte deelt met planten, dieren, bomen en schimmels.

De gezamenlijke inzending van Amsterdam en Almere – die als een van de eerste helemaal klaar was – is een ‘circulaire ode aan de stadsnatuur’. Beeld Eva Plevier

Vloertegels van zeewier

De inzending van Amsterdam en Almere is een goede illustratie waar het om draait bij de zesde Floriade. Waar het publiek zich bij eerdere edities van de tuinbouwtentoonstelling nog in drommen stond te vergapen bij een met spoorbiels afgezette heidetuin, liggen de ambities en de lat in Almere een flink stuk hoger. Deze Floriade wil de bezoeker een blik gunnen op de stad van de toekomst, waar bomen worden gebruikt om de temperatuur te regelen en innovatieve technieken worden toegepast om de bewoners van voedsel te voorzien.

En ja, er zijn ook uitgestrekte perken met bloeiende tulpen en narcissen, maar echt adembenemend is bij voorbeeld The exploded view beyond building, een houten modelwoning die helemaal, maar dan ook helemaal is opgebouwd uit natuurlijke materialen. Aan hout als alternatief voor baksteen zijn we inmiddels wel gewend, maar wat te denken van vloertegels van zeewier, wanden van jute en lisdodde en muren die zijn geïsoleerd met vlas en zeegras? Het servies op de feestelijk gedekte tafel is van het Italiaanse merk Merdecotta, dat aardewerk maakt van koeienmest.

Het thema van de Floriade, Green Growing Cities, kan de expo aantrekkelijk maken voor mensen die een bezoek aan het evenement nog niet in de agenda hadden genoteerd, hoopt en verwacht directeur Hans Bakker. Twee miljoen bezoekers in een half jaar tijd heeft de Floriade nodig om aan de eigen doelstellingen te voldoen. Bakker, typisch zo’n man voor wie de gieter altijd halfvol is: “Het was geen ideale aanloop. In december was Nederland nog donkerrood gekleurd op de kaart met coronacijfers. Er zijn landen afgehaakt. Maar straks hebben we hier de mooiste tuin ter wereld.”

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere. Beeld Eva Plevier

Woonwijk Hortus

Een geruststellende gedachte in financieel opzicht is dat, hoeveel bezoekers er de komende maanden ook naar Almere komen, de tentoonstelling vooruitloopt op de komst van de woonwijk Hortus met ruim 600 woningen. De kopers en huurders komen dankzij de Floriade in een parkachtig landschap te wonen, inclusief het arboretum met 700 verschillende boomsoorten. Ook dat is nieuwe stijl, zegt Bakker. “Er blijft na afloop van deze Floriade geen terrein achter waarvan iedereen zich afvraagt wat we ermee moeten. De eerste bewoners zijn hier al neergestreken.”

Zij hebben nu vanuit de woontoren Flores een riant uitzicht op het geploeter van de honderden werklieden die beneden de boel aan kant moeten krijgen. Ook op het terrein van het Chinese paviljoen wordt hard gewerkt, onder aanvoering van de Almeerse hovenier Martin Tensen die op het laatste moment is opgetrommeld om de tuin aan te leggen. “De Chinese delegatie kwam hier aan met één A4’tje met basale instructies. Ik ben mij snel op internet gaan verdiepen in het verschil tussen witte en zwarte bamboe. Het is allemaal een beetje last minute, maar het komt goed.”

Paviljoen van Qatar. Beeld Eva Plevier