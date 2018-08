Techstart-up Nico.lab naar beurs in Australië

© Nico.lab De beroerte is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit op de langere termijn Robert Kuipers

Het menselijk oog

Maar eerst moet worden vastgesteld of er sprake is van een beroerte. Kuipers schetst twee problemen. "De eerste is dat het tijdrovend is voor de mens om alle hersenscans in het ziekenhuis na te gaan. Een hersenscan kan al uit vijftig fotootjes bestaan. Die moet je allemaal doornemen met het menselijk oog. Dat is best een uitdaging, zelfs voor ervaren radiologen."



Daarnaast is objectiviteit van belang. "Het is afhankelijk van ervaring of een radioloog alle relevante kenmerken uit de scans haalt en daaraan de juiste behandeling koppelt."



Door beide factoren, snelheid en objectiviteit, duurt het soms in een academisch centrum meer dan een uur om tot een behandelingsplan te komen nadat de scan is uitgelezen. Nico.lab probeert beide problemen op te lossen met de eigen software. "Een computer is sneller en hij is objectief."