Techsector bundelt krachten voor Oekraïne: ‘We hebben inmiddels mensen aan de grens zitten’

Toen het Oekraïense internet begon te haperen, riep de regering van het land serieondernemer Elon Musk via sociale media te hulp. Na een noodkreet van de Oekraïense vicepremier zette Musk Starlink, zijn internetaanbieder via satellieten, gratis open.

“Elon Musk is een held,” zegt de Amsterdamse techondernemer Robert Vis van berichtengigant Messagebird, dat wereldwijd berichtendiensten aan bedrijven en overheden aanbiedt via sociale media, sms en mobiel. “Wij hebben bij lange na niet zo’n impact, maar we kunnen helpen met techoplossingen of bij het coördineren van humanitaire hulp. We geven onze diensten gratis aan ngo’s en hulpgroepen die daarom vragen. We stellen SMS-nummers beschikbaar, voor bijvoorbeeld het versturen van bulkberichten. Vaak is het mobiele netwerk nog stabiel als WhatsApp niet meer werkt.”

Het bedrijf staakte bovendien direct alle diensten aan klanten in Rusland, waaronder banken en telecombedrijven. “Dat is vooral een statement. Wij zullen Rusland daarmee echt geen pijn doen. Maar als alle bedrijven ophouden Rusland te helpen, dan voelen ze dat wel.”

Noodhulp

Maandag zette Messagebird ook een noodfonds op, gevuld met 8,9 miljoen euro voor hulp aan Oekraïne en Oekraïners die het land zijn ontvlucht. “We hebben de afgelopen dagen tientallen excelsheets verzameld met aanbiedingen voor medicijnen, dekens, onderdak en transporten,” zegt Vis. “We komen er nu achter dat in deze chaotische situatie het grootste probleem in coördinatie zit. Daar kan je makkelijk tech voor bouwen, zodat medicijnen, dekens of huisvesting op de juiste plek en bij de juiste mensen terechtkomen.”

Met medetechondernemers van onder meer webbank Bunq, websuper Picnic en domeinbedrijf TransIP is de stichting People for People uit de grond gestampt. “Het is begonnen met een WhatsAppgroep,” zegt Ali Niknam van Bunq. “We deden allemaal wel iets, los van elkaar. Mijn eerste plan was simpel: iedereen uit Oekraïne die een visum nodig heeft wordt gewoon medewerker van een techbedrijf en komt zo in aanmerking voor een kennismigrantenvisum.”

Dat visumprobleem werd afgelopen weekend door de Europese Commissie opgelost, die de visumplicht voor Oekraïners afschafte en hen toestaat in de EU te werken. “Nu gaan we kijken of we met visa voor kennismigranten Russen kunnen ophalen die uit hun land weg willen,” zegt Niknam. “Russen die zelf slachtoffer zijn van deze oorlog die gedemonstreerd hebben, die gevlucht zijn of willen vluchten.”

Met de stichting willen de techondernemers vooral alle aangeboden hulp op de juiste plek krijgen. “We zijn echt geen Rode Kruis. Maar kleinschaliger kunnen we heel veel doen. We hebben in ieder geval elk een ton startgeld overgemaakt om die stichting op te zetten. Maar dat is niet het eindbedrag. Geld is niet het probleem, maar een gebrek aan gerichte kennis wel. Iedereen die kan organiseren en zichzelf een paar weken kan vrijmaken is welkom.”

Stroomlijnen

De groep hoopt nu vooral op hulp van mensen die ervaring hebben met het coördineren van hulpgoederen en logistiek. “We hebben inmiddels mensen aan de Oekraïense grens zitten die dingen coördineren. We hebben nu een paar slimme mensen bij elkaar en budget. Nu zoeken we mensen die kunnen helpen: coördinatoren en projectmanagers op het gebied van dit soort hulp, om die duizenden hulpvragen en aanbiedingen te stroomlijnen.”

De Amsterdamse hulpstichting is lang niet het enige voorbeeld van techhulp. Internationaal biedt nonprofit Tech to the rescue al hulp van tientallen techbedrijven aan hulporganisaties die zich bezighouden met de Oekraïense vluchtelingenstroom.

Ook telecombedrijven als KPN en Vodafone kwamen in actie, en maakten bellen naar Oekraïne al gratis. Uber levert in Polen gratis taxiritten aan vluchtelingen en Airbnb heeft langs de Oekraïense grenzen met Europa 100.000 tijdelijke overnachtingsadressen beschikbaar gesteld.

Vis ziet de techindustrie het voortouw nemen. “Traditionele bedrijven nemen echt wel stappen,” zegt Vis, “maar lijken toch terughoudend of doen dat vanwege de sancties. Veel techbedrijven zijn begonnen omdat ze een probleem zagen dat opgelost kon worden. Die mentaliteit werkt door als het om zo’n misstand als deze oorlog gaat. Het gebeurt op onze drempel. Niemand kan hier stil over blijven. Dit is mijn manier om te protesteren.”