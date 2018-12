Technische storing Noord/Zuidlijn lijkt verholpen

Rond 8.00 uur kreeg het GVB te maken met technisch problemen, waardoor er geen metroverkeer mogelijk was tussen Noord en Zuid.



Het beveiligingssysteem dat de metro's van lijn 52 op afstand van elkaar moet houden gaf een storing, zo legt een woordvoerder uit. Die storing werkte door in alle andere systemen. Het was niet veilig om de metro's te laten rijden.



Reisinformatie

Inmiddels is het defect verholpen. "We hebben er alle vertrouwen in dat de metro's vanaf nu weer kunnen rijden." Wel adviseert de woordvoerder reizigers om de website van het GVB in de gaten te houden voor actuele reisinformatie.



Aanvankelijk hoopte het GVB dat de storing al na 10.00 uur weer verholpen zou zijn. Maar dat bleek niet het geval nadat het ov-bedrijf de systemen weer had opgestart. Rond 10.30 uur besloot het openbaarvervoerbedrijf om alle metro's toch weer te stoppen.



Pendelbussen

Even achtte het GVB het mogelijk dat de problemen aan zouden houden tot 17.00 uur. "Maar de monteurs ter plaatse hebben hard gewerkt om het defect te verhelpen en dat is gelukt."



Tijdens de storing reden er tussen Noord en Centraal pendelbussen om de metro's te vervangen, evenals tussen Noorderpark en Centraal. In zuidelijke richting konden reizigers gebruik maken van ander openbaar vervoer.