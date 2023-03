Techbedrijven niet meer zo gewild bij investeerders: ‘Laten we hopen dat het een incident is’

Nieuwe techbubbel?

Begin deze eeuw spatte de embryonale techsector uit elkaar nadat waarderingen voor jonge techbedrijven met nauwelijks levensvatbare ideeën tot in de hemel stegen en vervolgens niet waard bleken. Dát staat de sector nu niet te wachten.

Met een gezamenlijke waarde van 310 miljoen euro en 135.000 arbeidsplaatsen zijn de tienduizend techbedrijven in Nederland inmiddels een pijler onder de nationale economie. Dat was begin deze eeuw wel anders.

Maar individuele bedrijven kunnen het best moeilijk krijgen. “Het geld dat bedrijven in 2021 en 2022 hebben opgehaald, raakt nu op,” zegt techanalist Thomas Mensink. “Als daar geen nieuwe geldronde bijkomt, gaan er klappen vallen met ontslagen of valt een bedrijf om.”

Hij rekent er op dat dit jaar rond de 3,5 miljard euro in de techsector wordt gepompt. “We zien in dit eerste kwartaal wel weer meer investeringen. We zitten inmiddels boven de miljard euro en we hebben nog even te gaan. Een jaar geleden was dat 900 miljoen.”

“Het ergste lijkt achter de rug. Maar of dat tijdelijk is, weten we nog niet. Ik hou vast aan die 3,5 miljard. Er zit nog wat onzekerheid, maar het kan ook heel hard gaan.”

Volgens Techleap, dat de belangen van de techsector behartigt, kan de sector de komende zeven jaar verder groeien tot een waarde van 400 miljoen euro en 250.000 banen. Maar dan moeten de investeringen niet opdrogen.

Techleapgezant Constantijn van Oranje pleitte eerder in deze krant voor stimuleringsregelingen waarbij investeringen in broodnodige techstromen – gezondheid, milieu, energie en voeding – via belastingvoordelen worden aangejaagd. Dat gebeurt al in veel buitenlanden, waardoor Nederland volgens Van Oranje achterop dreigt te raken.