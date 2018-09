Te weinig metro's voor volwaardige dienstregeling

Volgens het GVB wordt er gewerkt aan een oplossing van de problemen, maar zullen reizigers ten minste ook de komende maanden rekening moeten houden met uitval van ritten op de metrolijnen 50, 51, 53 en 54: alle lijnen dus behalve de Noord/Zuidlijn.



Volgens een woordvoerder van het vervoerbedrijf zit het GVB voor wat betreft het materieel 'te krap in het jasje'. "We hebben geen lucht, we zijn door onze reserves heen. We zijn druk bezig om het oude materieel te renoveren. Het is telkens een kwestie van kiezen tussen betrouwbaarheid en beschikbaarheid."



Een oplossing is in de maak, maar niet direct beschikbaar. "Pas vanaf volgend jaar krijgen we weer wat meer lucht, als er een 'knip' komt in de Amstelveenlijn en de metro's die daar nu rijden elders kunnen worden ingezet. We hebben op papier genoeg metro's om de dienstregeling te kunnen rijden, maar onze reserves zijn beperkt. Als het tegenzit komen we in de problemen."