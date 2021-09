Te weinig gasten, te veel hotels: de Amsterdamse hotellerie wordt er moedeloos van

Touristsen bij het Centraal Station. Beeld EPA

Moedeloos, zo vat Nico Evers van het Amsterdamse Hotel Jakarta zijn huidige gemoedstoestand samen. “We hebben geen idee wanneer het herstel komt. De reisregels zijn net weer aangescherpt; nu mogen ook gevaccineerden uit de VS en Groot-Brittannië niet meer komen. Ik begrijp het niet meer.”

“Het Verenigd Koninkrijk en de VS zijn onze belangrijkste markten. Engeland staat bij ons normaal op één, die zie ik nu niet eens in de top tien. En dan ook nog eens de steun stoppen. Zo is de klap voor de hotels in deze regio niet meer te dragen.”

Dat blijkt dinsdag ook uit onderzoek van hoteladviseur Horwath HTL en ABN Amro. Een hotelkamer in groot-Amsterdam is nog altijd gemiddeld maar 31 procent van de tijd bezet, volgend jaar is die bezettingsgraad naar verwachting 55 procent. In heel 2019 bevatte een Amsterdamse hotelkamer gemiddeld 85 procent van de tijd gasten.

Niet blijvend

Waar buiten de Randstad hoteliers al een beter zomer melden dan in topjaar 2021 is het in de hoofdstad en rondom Schiphol nog altijd schrapen. “Dat is fijn nieuws voor de hotels elders,” zegt Evers die ook ziet dat hotelgroep Westcord waarvan Jakarta deel uitmaakt op de Wadden een topzomer heeft beleefd. “Maar dat is niet blijvend. Als de wereld weer opengaat dan reizen al die Nederlanders weer naar het buitenland voor vakantie.”

Een hotelkamer in de stad kost gemiddeld nog maar 95 euro per nacht, in plaats van ruim 150 euro voor corona. Aan omzet houdt een Amsterdams hotel daar nog maar gemiddeld 27 euro aan over, in plaats van de 129 euro omzet in 2019. Onder de streep blijven dieprode cijfers over.

“Voor 27 euro kan de kachel niet branden,” zegt Remco Groenhuijzen van het Mövenpick Hotel en voorzitter van de Amsterdamse Luxury Hotels, een groep vier- en vijfsterrenhotels. “Dus moeten we bezuinigen. Maar we willen als luxehotels niet inleveren op service. Daar zit het spanningsveld.”

“Wij hebben die discussie ook in ons hotel: we hebben vorig jaar personeel afgeschaald, moeten we die mensen nu weer aannemen, terwijl er nog nauwelijks gasten zijn? Dat is ook een kip en ei verhaal. We krijgen nu klachten dat mensen langer moeten wachten voor de receptie, omdat er minder personeel is.”

Structureel minder zakengasten

“We verwachten dat de Nederlandse hotelbranche in 2024 weer op het niveau van 2019 is,” zegt analist Gerarda Westerhuis van ABN Amro. “Maar in Amsterdam en omgeving zal het herstel langzamer gaan. Amsterdam is heel afhankelijk van de buitenlandse toerist en zakelijke gast. Maar die zal structureel minder komen. Die weet nu hoe het is om online te vergaderen. Bedrijven worden zich bovendien meer bewust van duurzaamheid en zullen minder laten vliegen.”

Ook de lucratieve markt voor vergaderingen en congressen, voor veel hotels met zalen een must, staat daardoor nog wankel. “Door alle overheidsmaatregelen is de onzekerheid bij organisatoren nog groot,” zegt Groenhuijzen. “We hadden een groep van driehonderd man die in september wilde komen, maar toch heeft afgezegd omdat men nieuwe restricties vreesde.”

Ook de aanhoudende discussie over drukte in de stad en de aankondiging van het gemeentebestuur om de bezoekersstroom aan banden te leggen, heeft zijn weerslag. “Wie een groot congres wil organiseren en verhalen hoort over een soort stop op de stad, gaat elders kijken. Dat speelt toch mee in het achterhoofd van internationale partijen.”

Overaanbod

En dat terwijl de bestaande hotellerie het stadsbestuur al jaren waarschuwt tegen het nog altijd groeiende aanbod van hotels en kamers in de stad. “Al voor corona al was het aantal hotels dat erbij kwam zorgwekkend. Nu is dat helemaal ernstig. Er is veel overaanbod in de markt en dat drukt kamerprijzen en omzet.”

De branche vindt vanwege alle overheidsingrepen het stoppen van de overheidssteun per 1 oktober onterecht. “Hotels kampen nog steeds met overheidsmaatregelen die het aantal gasten beperken,” zegt Groenhuijzen. “Maar de steun wordt toch gestaakt. Die steun had zeker tot het einde van het jaar moeten duren, misschien tot maart als het bloembollenseizoen weer begint.

“Ik schrik ervan dat Den Haag de NOW stopt voor branches die nog te maken hebben met beperkingen. Het idee is blijkbaar dat er wel wat bedrijven failliet mogen gaan. Maar men vergeet dat het verdwijnen van hotels grote gevolgen heeft voor de economie.”