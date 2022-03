‘Te toeristisch’ en ‘lelijk’: bijna iedereen wil dat de Bloemenmarkt op de schop gaat

Bewoners in de binnenstad vinden dat de Bloemenmarkt moet vernieuwen. Minder voor de toerist, meer voor de stad. Dat staat in een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

Al sinds 1862 is de Bloemenmarkt een begrip in Amsterdam en sinds 1883 is deze gevestigd aan het Singel, waar de marktkramen op boten staan in de gracht. Toch is de Bloemenmarkt al lang niet meer de bloeiende Bloemenmarkt die het ooit was. De markt is vooral een ‘toeristenfuik vol meuk’ met ‘overjarige bloembollen’.

Uit onderzoek van de gemeente bleek in 2019 dat slechts 1 procent van de bollen die hier verkocht worden tot bloei komt. Bovendien komen geen van deze tulpen overeen met de foto op de verpakking. De misstanden bij de verkoop van tulpenbollen leidde tot een melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Uit nieuw onderzoek van de gemeente blijkt dat omwonenden ook ontevreden zijn over de markt. Van de ruim 1500 Amsterdammers die meededen aan een enquête vindt 95 procent dat deze toe is aan verandering. Ze noemen de Bloemenmarkt ‘te toeristisch’, de uitstraling is ‘lelijk’ en ze vinden het aanbod eenzijdig.

Markt van kennis

Opvallend is dat twee derde van de respondenten de markt niet aanraadt bij vrienden of familie. Zij vinden wel dat bloemen bij Amsterdam horen en dat de markt historisch gezien bij Amsterdam hoort. Ook denken zij dat de markt een ‘link met het heden’ moet krijgen – bijvoorbeeld door nieuwe plantensoorten of echte bloemen te verkopen.

Ook wordt geopperd om van de markt een plek van kennis over duurzaamheid en groen in de stad te maken. Amsterdammers moeten hier bijvoorbeeld informatie kunnen verkrijgen om hun dak, tuin of balkon te vergroenen.

Ondernemers in de omgeving zeggen ook dat het nu ‘een soort souvenirmarkt’ is en dat het ‘niks met bloemen en planten te maken heeft’. ‘Het is een grote toeristenfuik die een blamage is voor het woord Bloemenmarkt,’ staat in het rapport. Ondernemers stellen onder meer voor, zoals omwonenden dat ook doen, dat hier groente- en fruitstallen komen of een permanente biologische markt.

Duidelijke opdracht

De bloemstalhouders zelf zijn ook bevraagd over de toekomst van de markt. Zij herkennen het beeld dat ze vooral producten verkopen die voor toeristen interessant zijn. De meesten zijn het er ook mee eens dat de markt vernieuwd moet worden, maar ze vinden dat dit alleen kan met ideeën die gerelateerd zijn aan de Bloemenmarkt.

Eén van de respondenten hoopt vooral dat bezoekers en omwonenden weer enthousiast worden over de Bloemenmarkt. “Ik werk er graag en ik weet dat ik daarin niet de enige ben, dat mijn collega’s over de hele markt hetzelfde voelen. Want sommigen staan er al ruim 25 jaar en langer.”

Stadsdeelbestuurder Micha Mos is blij met de vele antwoorden. “We hebben een duidelijke opdracht van de bewoners en ondernemers gekregen waarmee we aan de slag kunnen.” De gemeente gaat na de verkiezingen met een nieuw bestuur in gesprek met bewoners en ondernemers om een definitief toekomstplan voor de Bloemenmarkt te maken.