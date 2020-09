‘Te streng!’ ‘Te vaag’, ‘Onvrij’: zo denken Amsterdammers over de nieuwe maatregelen

Nina Bagheri Beeld Jakob Van Vliet

Nina Bagheri (35)

“Nederland staat bekend om zijn vrijheid. Je kon gaan en staan waar je wilde. Nu is die vrijheid weg. Je kunt niet reizen en je moet bij alles nadenken: waar je heen gaat, met hoeveel mensen je bent en hoe je je leven indeelt. Ik vind de regels te streng. Ik wil niet met restricties leven. Waarom mag ik thuis maar drie mensen ontvangen maar moet ik wel in een trein zitten met veel meer mensen?

Ik wil mijn eigen leven leiden. Als ik nu te dicht bij mensen sta, gaan ze discussies voeren. Er hangt een negatieve sfeer in de stad. Het is niet meer zoals het was: vrij en los.”

John Schenk Beeld Jakob Van Vliet

John Schenk (72)

“De maatregelen zijn te vaag. In andere landen is het verplicht om een mondkapje om te doen, hier niet. Het effect van de mondkapjes is niet wetenschappelijk aangetoond. Bovendien zijn de winkeliers geen politieagenten. Het is helemaal niet hun taak om te kijken of mensen wel hun mondkapje voordoen als ze de winkel betreden.

Corona heeft mijn leven erg beïnvloed. Ik ga niet naar drukke plekken, niet naar een café of restaurant, niet naar een museum of theater. Ik zit niet in het ov. Corona heeft ook een positieve kant. Ik heb een tweedehands e-bike gekocht en ga voortaan op de fiets naar het strand, en niet meer met de trein zoals vroeger. Ik geniet nu van de reis.

Mijn vrijwilligersbaan in de tussenschoolse opvang doe ik niet meer. Het is moeilijk om afstand te houden tot de kinderen. Maar ik mis ze wel.”

Rickje Kips Beeld Jakob Van Vliet

Rickje Kips (51)

“Ik vind de maatregelen voor de horeca goed. De registratieplicht stelt daarentegen weinig voor. Niemand controleert de gegevens. Je kunt van alles invullen. De regering is de totale regie kwijt. De mondkapjes zijn niet verplicht, maar je kunt intussen wel in een winkel worden geweigerd.

Corona heeft mij persoonlijk geraakt. Mijn beide ouders zijn in de corona-crisis overleden. De begrafenissen vonden zonder familie plaats. En daarna moet je het ook nog eens allemaal in je eentje verwerken.

Voor mijn opleiding beeldende vorming heeft corona weinig gevolgen gehad. Alles kan gewoon doorgaan. Wel zoek ik geen menigten op, ik houd afstand. Naar de markt ga ik wel, maar heel vroeg. Ik ga als een speer op mijn doel af en dan weer naar huis.”

Saloua Lechkar Beeld Jakob Van Vliet

Saloua Lechkar

“Ik weet niet of de regels voldoen. We moeten na drie weken kijken of ze hebben gewerkt, anders moeten ze strenger worden. Zelf ben ik voor een mondkapjesplicht in de winkels. Als je in de rij staat bij de kassa kun je nauwelijks anderhalve meter afstand houden.

Ik kom zelf in deze coronatijd niet vaak buiten. Als ik niks nodig heb, blijf ik liever thuis. Naar het centrum ga ik niet. Wel naar de Dappermarkt, want het is daar vrij rustig.

Ik zeg tegen mijn achtjarige dochter vaak dat ze afstand moet houden van andere mensen. Ze knuffelt graag maar daar spreek ik haar op aan. Het kan even niet.”

Daniel Nana Tabi Beeld Jakob Van Vliet

Daniel Nana Tabi (42)

“De regels moeten veel strenger worden. De politie moet ingezet worden, vooral bij de jongeren tussen 15 en 25 jaar. Zij luisteren niet, feesten en drinken en komen gewoon bij elkaar. Ze denken dat corona alleen oudere mensen treft.

Zelf houd ik me streng aan de regels. Toen ik in de rij van de kassa stond, kwam een vrouw te dichtbij. Ik zei er wat van en ze werd heel boos.

De corona-crisis treft mij op financieel gebied hard. Ik werk als kamerman in een hotel. Ik maak kamers schoon maar krijg nu minder salaris omdat ik minder uren maak. Eerst verdiende ik 1500 tot 1600 euro per maand, nu minder dan duizend euro.

Reizen naar mijn 83-jarige vader in Ghana durf ik niet. Ik denk veel aan hem. Eigenlijk is mijn hele leven geraakt door corona.”

Wansuk Kunawaradisai Beeld Jakob Van Vliet

Wansuk Kunawaradisai (19)

“Ik studeer sinds een maand Business Administration aan de UvA. De mensen wijzen nu naar de studenten en zeggen dat wij ons niet aan de regels houden. We worden als groep erop aangewezen. Ik zie ook wel dat een grote groep studenten plezier wil hebben maar er zijn ook studenten die veel minder uit gaan en afstand houden van anderen.

Ik vind de regels niet te streng. Het aantal coronagevallen stijgt immers. Dat de cafés dicht moeten om tien uur ’s avonds is prima. Misschien gaan de mensen thuis verder drinken of naar een feestje. Ik probeer dat zelf niet te doen. Mijn moeder zou boos op me zijn.

Ik ben een maand geleden vanuit Thailand hierheen gekomen om te studeren. De colleges zijn bijna allemaal online. Ik raak eraan gewend, alhoewel het leuker was geweest om onder normale omstandigheden aan het studentenleven deel te nemen.”

Lausanne Bos Beeld Jakob Van Vliet

Lausanne Bos (24)

“De maatregelen zijn aan de ene kant te streng en aan de andere kant niet. Met de horeca heb ik echt te doen. Ze hebben zelf al zoveel veiligheidsmaatregelen genomen. Zij gaan het nu echt zwaar krijgen. Maar met de mondkapjes zijn ze weer minder streng. Verplicht het gewoon in alle winkels. Baat het niet dan schaadt het niet. Iedereen heeft er inmiddels wel eentje.

Ik vind het unfair dat de mensen naar ons, studenten, wijzen als verspreider van het virus. Studenten hebben contacten nodig voor hun sociale ontwikkeling. Iets meer inlevingsvermogen mag er wel zijn. Zelf ben ik over een jaar klaar met mijn master bedrijfskunde. Ik had het studentenleven niet willen missen.

Ik maak me zorgen over de toekomst en het vinden van een baan. De druk neemt toe. Je moet veel beter zijn dan de rest.”

Mukesh Kumar Chauhan Beeld Jakob Van Vliet

Mukesh Kumar Chauhan (49)

“Geen klant komt meer mijn souvenirwinkel binnen. Gisteren had ik honderd euro omzet, vandaag tot twee uur vanmiddag nog maar twintig euro. Er zijn nauwelijks toeristen aan wie ik mijn mutsen, Delftsblauwe borden, wooden tulips en mokken kwijt kan. Als het zo doorgaat, moet mijn winkel dicht.

Maar niet alleen de toeristen, ook de lokale mensen blijven weg. Het is zo stil. Ze nemen geen enkel risico. Ik ben bang voor de toekomst. Misschien wordt het over drie weken nog strenger. De regering moet me dan maar gaan betalen.

Van de regels snappen de toeristen bovendien weinig. Duitsers en Belgen begrijpen niet waarom wij in Nederland geen mondkapjes dragen, terwijl wij een van de ergst getroffen gebieden zijn.”

Elizabeth Buisman Beeld Jakob Van Vliet

Elizabeth Buisman (72)

“Het is allemaal heel dubbel. Ze refereren aan onze eigen verantwoordelijkheid maar dat gaat niet. Zo krijg je burgerlijke ongehoorzaamheid, bij zowel ouderen als jongeren. Voor de jongeren vind ik het trouwens vreselijk. Zij kunnen niet naar feestjes of samenkomen. Voor de ouderen is het vaak spitsroeden lopen. Wij gaan wel naar buiten maar mensen lopen bijna tegen je op.

Er is een tendens ontstaan om ouderen af te schrijven, alsof wij geen sociaal leven hebben. ‘Dor hout’ werden we genoemd. Daar werd ik naar van. Wij hebben ook recht op vrijheid.

Dat we nu thuis slechts drie mensen mogen ontvangen, wordt moeilijk. Onze boekenclub bestaat uit zes man. Wij blijven bij elkaar komen. We zitten keurig op afstand van elkaar, met het raam open. Dus dat kan prima.

Onze wereld wordt wel kleiner. De kleinkinderen halen we al maanden niet meer van school twee keer per week. We bezoeken geen stad meer, gaan niet meer uit eten of naar een hotel. De sjeu is eraf.”

Mieke Schoorl Beeld Jakob Van Vliet

Mieke Schoorl (84)

“Ik sta ambivalent tegenover de corona-maatregelen. Aan de ene kant moet corona stoppen en zijn er maatregelen nodig, aan de andere kant krijgt een minipercentage corona of overlijdt eraan.

Van mij hoeft het niet strenger. Het is nu goed zo. Dat de horeca om negen uur niemand meer binnen mag laten, maakt mij niet uit. Ik kom tussen vijf en acht uur ’s avonds in het café. Ik ga naar ‘t Papeneiland, Welling, Oosterling of Hoppe. Voor de gezelligheid. Dat zijn voor mij namelijk de moeilijke uren, mijn man is twee jaar geleden overleden. De dood van mijn man heeft me meer geraakt dan corona.

Ik vind corona wel eng, maar echt bang ben ik er niet voor.”

Naithan Roe Beeld Jakob Van Vliet

Naithan Roe (24)

“Waarom moet de horeca de deuren dicht doen om 21 uur en om 22 uur sluiten? Ik werk al drie jaar als kok in een restaurant. Niemand komt hier eten na 21 uur. Het is allemaal bullshit. Ik wil me niet bezighouden met de regels over corona. Ik wil er ook niet aan denken en mijn eigen ding doen.

Het is ook te veel gevraagd om mensen in een restaurant een mondmasker te laten opdoen. Het gaat allemaal veel te ver. De media maakt corona groter dan het is. De griep veroorzaakt meer slachtoffers dan corona.

Het virus beïnvloedt niet mijn leven. Ik sta aan de zijkant. Het raakt me wel financieel. De fooien zijn nu veel minder, zo’n veertig procent.”

Tasha Makoe Beeld Jakob Van Vliet

Tasha Makoe (36)

“Het slaat allemaal nergens op wat Rutte zei gisteravond. Kom met één en dezelfde maatregel en houd je daaraan. Maar hij is niet consequent. Hij heeft geen kinderen en dat merk je nu. Eerst waren mondkapjes niet nodig, nu weer wel. Eerst mochten er zes mensen bij je thuis, nu slechts drie. Zo vaag allemaal.

Ik ga zelf wel naar de winkels of naar feestjes toe maar ik ga niet meer naar een discotheek of een festival. Ik hou niet van zittend dansen. Ik wil mensen ook aanraken en huggen. Dat kan nu niet meer.

Zelf ben ik niet bang corona te krijgen. Ik ben nooit ziek en heb ook nooit last van een heftige griep.

Ik zie wel een voordeel van corona. Ik heb nu mijn loopband uitgeklapt. Ik beweeg meer, omdat ik veel thuis zit.”