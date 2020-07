Te lang negeerde nachtclub De School racistische incidenten

Het rommelt bij nachtclub De School in West. De achterban vindt dat de leiding te wit is en jarenlang racistische incidenten heeft genegeerd. Mede-eigenaar Jochem Doornbusch besloot deze week een stap terug te doen.

De creatieve broedplaats, die bestaat uit een restaurant, café, expositieruimte, gymzaal en wereldwijd geprezen nachtclub, staat juist bekend om zijn progressiviteit. Maar De School kreeg de afgelopen weken van de achterban veel kritiek, omdat het alleen maar zou profiteren van die uitstraling en zijn ambities niet waar zou maken. Zo is het management volledig wit en zouden ook artiesten die in de nachtclub draaien, voornamelijk wit zijn.

Afgelopen week vond een gesprek plaats in het voormalig schoolgebouw, waar de nachtclub gehuisvest is, tussen mede-eigenaar Jochem Doornbusch, boeker Luc Mastenbroek, personeelsmanager Lon van den Berg en een deel van de achterban.

Nog voordat het gesprek op gang was gekomen, maakte Doornbusch al bekend een stap terug te doen in de komende maanden om ruimte te maken voor nieuwe gezichten. Ook werd duidelijk dat het binnen de organisatie zelf flink gerommeld heeft. Personeel vertrok en de creatief-directeur zit met privéproblemen thuis. Het management liet weten de kritiek de afgelopen weken ‘onderschat’ te hebben en daar tijdens het gesprek ‘verantwoordelijkheid voor te willen nemen’.

De opstand onder de achterban begon zo’n zes weken geleden na een bericht van De School op Instagram. Terwijl veel bedrijven en organisaties hun steun betuigden op sociale media aan de Black Lives Matter-beweging na de dood van George Floyd, was het aan de kant van De School stil geweest. Dat ze wel in een Instagrampost aankondigden dat het restaurant weer open ging, maakte veel emoties los onder de achterban en personeel.

Ernstige incidenten

De School probeerde hierna nog zijn steun uit te spreken aan de BLM-beweging in nieuwe Instagramposts, maar de kritiek zwol alleen maar aan. Een livestream met dj’s die zou uitgezonden worden vanuit de club, met als doel om geld op te halen voor ‘zwarte initiatieven’, werd in allerijl door de organisatie verplaatst naar club Radio Radio. De organisatie van de inzamelingsactie verweet De School ‘gebrek aan actie en verantwoording’ na de kritiek, iets waar De School inmiddels zelf ook het boetekleed voor heeft aangetrokken.

Maar tijdens het gesprek deze week is gebleken dat de aanwezigen over nog meer ontevreden zijn en de problemen al langere tijd spelen. Zo vindt de achterban dat de buurt, waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen, al die jaren veel te weinig bij De School wordt betrokken. Daarnaast worden mensen van kleur vaak geweigerd bij clubnachten en zijn meldingen van ernstige incidenten met bewakers stelselmatig genegeerd door het management.

Blinde vlek

Het beveiligingsbedrijf laat in een statement weten nooit zelf het deurbeleid bepaald te hebben, maar dat een werknemer van De School beslist wie binnen wordt gelaten bij clubnachten. ‘Echter worden wij wel al jarenlang aangesproken op het deurbeleid,’ aldus het beveiligingsbedrijf. Wel visiteren medewerkers de gasten, waarbij bezoekers met drugs op zak de toegang ontzegd wordt. ‘Dit heeft veel mensen boos op ons gemaakt. Deze mensen voelden zich slachtoffer van een situatie die zij zelf hebben gecreëerd.’

De ‘veilige en diverse plek’ die De School vooral tijdens clubnachten wil zijn, lijkt die niet voor iedereen geweest te zijn. Kritiek op het strenge deurbeleid - waar de club om bekend staat - was er altijd, maar er gingen nooit ‘alarmbellen’ af. Het management zegt een ‘blinde vlek’ veel te laat onder ogen te hebben gezien, maar een eis om met een ander beveiligingsbedrijf te gaan werken, wordt niet direct ingewilligd.

Doornbusch heeft deze week wel beloofd twee vrouwen van kleur aan de organisatie toe te voegen, maar het is nog niet bekend wat hun taak zal zijn. Daarnaast heeft De School toegezegd plannen te maken om de club diverser en veiliger te maken. Voor een deel van de achterban is dat echter verre van voldoende. Dat het management deze toezeggingen heeft gedaan tijdens een gesprek onder hoogspanning, terwijl de angst voelbaar was om iets verkeerds te zeggen, maakt het tot een gesprek waarvan niemand tevreden is met de uitkomst.

Voorlopig lijkt het er op dat de directie van De School er niet in is geslaagd om de bittere ruzie te beëindigen. Betrokkenen wilden niet reageren op vragen en ook artiesten die regelmatig in de club draaien, waren niet bereikbaar voor commentaar.