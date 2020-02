Te huur: kamer van 4 vierkante meter voor 800 euro per maand

Beeld Screenshot Kamernet

Gert Jan Bakker van stichting !Woon vindt de advertentie ‘opvallend’. Namens de stichting adviseert hij huurders en ziet hij dagelijks het aanbod van huurhuizen en kamers in de stad voorbijkomen. “Als je het puntenstelsel loslaat op deze kamer kom je waarschijnlijk niet eens boven de honderd euro uit. Hier wordt misbruik gemaakt van de kamernood onder studenten.”

Op de foto van de kamer is te zien dat er niet meer dan een bed in past. Volgens de advertentie is het appartement van 65 vierkante meter ‘zo groot dat iedereen zijn ruimte heeft’. De huisgenoot die je erbij krijgt en volgens de eigenaar van de advertentie de zoon van haar vriend is, is wel ‘erg respectvol, open, sociaal en sympathiek’.

Naar de huurcommissie stappen om huurverlaging te vragen, als je de kamer hebt bemachtigd, heeft weinig zin, volgens Bakker. “Het is waarschijnlijk hospitaverhuur, dan heb je de eerste negen maanden geen huurbescherming. Mocht het niet klikken tussen huisgenoten, dan kan zonder juridische grond de huur opgezegd worden. Zou je de zaak dus winnen bij de huurcommissie, dan is de kans groot dat je huurcontract beëindigd wordt.”

Volgens Duwo, een stichting die studenten in de Randstad van woningen voorziet, is de kamernood in Amsterdam het hoogst van Nederland. In de stad is een tekort van ruim 6.000 kamers en de verwachting is dat dit cijfer de komende tien jaar gaat verdubbelen.

Huisvestingsverordening

In december kwamen studenten in opstand tegen de nieuwe Huisvestingsverordening van de gemeente. In deze verordening staan regels over het gebruik van woningen in Amsterdam. Volgens deze regels moet een verhuurder die aan drie of meer huurders een woning verhuurt, een vergunning aanvragen. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat veertig procent van de huidige verhuur aan groepen op dit moment vergund en legaal is, voor de overige zestig procent is alsnog een vergunning nodig.

In de nieuwe verordening heeft de gemeente de eisen voor een vergunning aangescherpt. Veel huiseigenaren stoppen daardoor met de verhuur aan groepen waardoor jongeren op straat komen te staan. Studenten protesteerden daarom in hun pyjama voor de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema.

Eerder deze week werd ook al een kamer van tien vierkante meter in de Korte Geuzenstraat in de Baarsjes voor 125.000 euro aangeboden.