Te Huur-borden op horecazaken: ‘Mensen schrikken ervan’

De Wasserette. Beeld Verena Verhoeven / Het Parool

De borden zijn sinds woensdag te zien op gevels van verschillende horecabedrijven. ‘Zonder aanvullende steun waarschijnlijk binnenkort te huur,’ luidt de tekst zonder kleine lettertjes. Ook is te lezen welke ‘makelaardij’ het pand in de verhuur heeft. Huren kan bijvoorbeeld bij Horecamakelaardij Koolmees, Wiebes & Hoekstra of Rutte & De Jonge.

Bedrijven die geen omzet draaien omdat ze vanwege corona dicht zijn, krijgen 70 procent van hun vaste lasten vergoed, zo maakten ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra woensdag bekend. “Maar vrijwel geen enkele horecazaak zal die 70 procent krijgen,” legt Bart Noordermeer uit. Hij is eigenaar van lunchroom De Wasserette en Bar Mash in Zuid en restaurant Entrepot in Oost. “De tweede sluiting ging 15 oktober in. Alle horecazaken, behalve clubs, hebben de eerste twee weken van dit kwartaal omzet gedraaid. Ze maken ons blij met een dooie mus.”

Toekomstig straatbeeld

De felroze borden hangen dus ook op Noordermeers zaken. In totaal doen meer dan achthonderd bedrijven mee schrijven de initiatiefnemers uit Den Haag in een pamflet. In Amsterdam hangen 120 borden, weet Noordermeer, die de actie in Amsterdam aanjaagt.

De bezorgde ondernemers willen het straatbeeld tonen dat binnenkort kan ontstaan. Noordermeer: “Iedereen die over het steunpakket hoort, denkt dat er weinig aan de hand is. We hopen met die borden duidelijk te maken dat de steun karig is en zo de discussie los te weken.”

Bar Mash. Beeld Verena Verhoeven / Het Parool

Uitzichtloos

Brasserie Lolita in Zuid heeft eveneens twee roze borden op de ruiten prijken. Eigenaar Max Notten zit vooral de uitzichtloosheid dwars. “Dat het kabinet deze steun aankondigt geeft me weinig hoop op een nabije heropening. Als we niet oppassen zijn we zo zes maanden verder. En ondertussen staan mensen in supermarkten en tuincentra dicht op elkaar.”

De ondernemer wil bewustzijn creëren met de teksten. “Niet alleen bij de overheid, ook bij mensen op straat. Als organisatoren van huisfeestjes zien dat de horeca serieuze problemen heeft, realiseren ze zich misschien dat die cijfers echt omlaag moeten.” Opvallen doen de borden sowieso: “We hebben al tientallen reacties gekregen. Mensen schrikken ervan. En dat is precies wat ik ermee teweeg wil brengen.”