Te druk op het IJ? Onderzoek naar serie incidenten

Met zes aanvaringen in de laatste drie jaar zitten de ponten het scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal en het IJ soms lelijk in de weg. Havenmeester Marleen van de Kerkhof begint een onderzoek.



Ze vraagt zich hardop af waarom incidenten zich de laatste jaren vaker voordeden dan in de jaren daarvoor. "Het is altijd goed gegaan, dus waarom nu niet? Daar gaan we goed naar kijken."



Dat de oorzaak ligt in meer drukte op het water vanwege het grotere aantal ponten naar het snel populair geworden Noord is voor haar te makkelijk gedacht. Er is geen patroon te herkennen in de zes aanvaringen - van het Oostveer tot de Hempont, van midden op de dag tot midden in de nacht.



Op momenten van grote drukte, tijdens Sail bijvoorbeeld, was er geen centje pijn. Het GVB, dat de veerdiensten verzorgt, zegt net zo benieuwd te zijn. Elke aanvaring is onderzocht, maar ook het GVB ziet nog geen patroon.



Veilig en vlot

Namens de haven, maar ook namens de rijksoverheid en de gemeente Amsterdam, is Van de Kerkhof verantwoordelijk voor de veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaart­verkeer in het Noordzeekanaalgebied.



Het aantal schepen over het Noordzeekanaal en het IJ is stabiel rond de 45.000 per jaar. Daarbij doen zich per jaar zo'n veertig 'nautische ongevallen' voor. Dat kan overigens ook een botsing met een paaltje zijn. In 2017 waren het er 32. "Het aantal krijg je nooit op nul, maar het is goed om te zien dat een dalende trend is ingezet."