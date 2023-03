Tbs voor vrouw die doorreed na aanrijden vier fietsers bij Amsterdam CS

Beeld ANP

De aanrijding gebeurde op de Odebrug, vlak bij Amsterdam Centraal. De vier fietsers, twee mannen en twee vrouwen uit Amsterdam, raakten gewond. De vrouw, die lijdt aan een een borderline persoonlijkheidsstoornis, reed in een Renault Twingo op het fietspad van de Geldersekade, in de richting van de Prins Hendrikkade. Uiteindelijk kwam ze op de Odebrug achter meerdere fietsers te staan die voor een rood stoplicht stil stonden. Enkele fietsers spraken haar aan en iemand schreeuwde dat ze van het fietspad af moest gaan. Eén van hen tikte op het raam; de vrouw bleef recht vooruit kijken.

Vervolgens gaf ze gas, waardoor ze meerdere personen licht aanreed. Daarna gaf ze opnieuw gas en reed ze weg – een van de slachtoffers werd daarbij overreden terwijl hij al op de grond lag. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis voor een operatie. De slachtoffers raakten niet alleen fysiek gewond, ook psychisch heeft de gebeurtenis diepe sporen achtergelaten.

De verdachte verklaarde in de rechtbank dat zij zich niets meer van de gebeurtenis kan herinneren.

Poging tot doodslag

Volgens de rechter hadden haar acties de slachtoffers dodelijk kunnen verwonden, en in principe had de vrouw dit kunnen weten. Er is daarom sprake van poging tot doodslag en van doorrijden na een ongeval. Maar uit het rapport van de psycholoog en psychiaters blijkt dat de vrouw een borderline persoonlijkheidsstoornis had ten tijde van de aanrijding. Ook waren er signalen van een depressie en een alcoholstoornis. Vlak na de aanrijding leed ze aan waandenkbeelden en had ze geen realiteitszin.

De rechter concludeert dat zij tijdens de aanrijding onder acute stress stond en niet goed kon nadenken en handelen. Ze wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard en ontslagen van rechtsvervolging.

Wel krijgt ze een lichte tbs-maatregel opgelegd; ze moet verplicht behandeld worden voor haar persoonlijkheidsstoornis en middelengebruik, maar ze hoeft niet naar een gesloten instelling.

