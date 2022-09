Tbs voor psychotische verdachte na doden vader in Zuidoost

Gregory R. doodde in de nacht van 26 op 27 december zijn 84-jarige vader in diens seniorenwoning aan de Koornhorst in Amsterdam-Zuidoost. Beeld Rink Hof

Volgens de rechtbank moet R. niet gestraft maar langdurig behandeld worden. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij zijn daad heeft gepleegd terwijl hij volledig in de ban verkeerde van een psychose. Van enige vrije wil was geen sprake.

Black-out

Het slachtoffer werd ‘s ochtends vroeg door een wijkverpleegkundige in de woning gevonden. Daar was de zoon van de man op dat moment ook aanwezig. R. belde alarmcentrale 112 en zei dat er ‘iemand is vermoord’ en dat hij dat had gedaan. Kort daarna hield de politie hem in de woning aan.

De man heeft verklaard dat hij in de bewuste nacht met zijn vader aan het praten was. Zijn vader zou iets hebben gezegd dat bij hem niet in goede aarde viel, maar hij kan zich niet meer herinneren wat. De twee mannen raakten in gevecht. De verdachte zegt dat hij een black-out kreeg en niet meer weet hoe een en ander is verlopen. De bejaarde man is gewurgd of gesmoord. “Het slachtoffer was bang voor zijn zoon, maar bood hem onderdak”, aldus de rechtbank. “Dit is hem fataal geworden.”

De rechtbank heeft in het vonnis de eis van de officier van justitie gevolgd. Bij het opleggen van de maatregel heeft de rechtbank als voornaamste voorwaarde bepaald dat R. zich direct moet laten behandelen in een forensisch-psychiatrische kliniek.