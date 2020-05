Tbs voor man die buurman neerstak in Osdorp

Beeld ANP XTRA

De man krijgt een tbs-behandeling voor een jaar en moet hierna verhuizen naar een instelling voor beschermd wonen. Ook mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer en in de omgeving van het appartementencomplex komen.

Het slachtoffer werd door de man meerdere malen met een groot keukenmes in zijn buik gestoken waarbij hij onder meer de maag en slagader raakte. De man had op het moment van aanval last van waanbeelden. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij een groot geldbedrag van zijn rekening had gepind en dat hij hem wilde laten opsluiten in een tehuis. Het slachtoffer liep behalve ernstig lichamelijk letsel ook een psychologisch trauma op.