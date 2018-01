Tbs voor man (41) die student in gezicht sloeg met bierglas

Het slachtoffer, een student, stond aan de bar om drank te bestellen toen hij plotseling werd geduwd en door een wildvreemde met een glas in zijn gezicht werd geslagen. Zijn linkeroog werd hierbij op een haar na gemist.



De student hield aan het incident, dat op 25 februari 2017 gebeurde, blijvende littekens over in zijn gezicht.



De rechter oordeelde deze week dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan zware mishandeling door opzettelijk met een glas in andermans gezicht te slaan.



Verlof

De man, een veelpleger, was ten tijde van het incident op weekendverlof van een eerder opgelegde straf en overtrad de regels van het verlof. Zo was hij onder invloed van alcohol. Hij wilde zich na zijn aanhouding niet laten onderzoeken door een psychiater of psycholoog, maar uit eerder onderzoek kon onder meer worden opgemaakt dat hij persoonlijkheidsstoornissen had.



De man moet, naast tbs met dwangverpleging, het slachtoffer ruim 3.900 euro schadevergoeding betalen.