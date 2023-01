Tbs met dwangverpleging voor Bülent D., die HVO-Querido-hulpverlener doodde

De deskundigen van het Pieter Baan Centrum, waar D. is onderzocht, verklaarden hem volledig ontoerekeningsvatbaar vanwege zijn eerdere agressieve gedrag bij een epileptische aanval. Beeld ANP

Het OM vond dat D. niet zomaar kan terugkeren in de maatschappij omdat de kans op recidive groot is. De rechtbank stelt vast dat D. een ziekelijke stoornis heeft, bestaande uit een vorm van epilepsie waardoor de geestvermogens tijdelijk of blijvend gestoord raken.

D., die niet zelf bij de uitspraak aanwezig was, sloeg op 9 mei 2022 zijn 65-jarige hulpverlener Joost Heinen dood tijdens het opruimen van het huis van de cliënt. Hij had Heinen meerdere keren hard op zijn hoofd geslagen. Tijdens een zitting verklaarde D. dat hij dat tijdens een epileptische aanval had gedaan en zich er verder niets meer van kan herinneren.

De deskundigen van het Pieter Baan Centrum, waar D. is onderzocht, verklaarden hem volledig ontoerekeningsvatbaar vanwege zijn eerdere agressieve gedrag bij een epileptische aanval (en niet vanwege zijn persoonlijkheidsproblemen). Volgens hen was niet tbs, maar een somatische behandeling nodig om gevaar op herhaling te voorkomen. Tussen de aanvallen door is hij volgens de neuroloog en psychiater van het Pieter Baan Centrum een normale man.

D., die enige tijd dakloos was en met alcoholproblemen kampte, heeft van jongs af aan angstaanvallen en sinds zijn dertiende epilepsie.

Een familielid van Heinen, die anoniem wil blijven, is opgelucht en tevreden met de uitspraak. “Ook uit het oogpunt van de maatschappij.”