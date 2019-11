Tbs met dwangverpleging geëist voor steekpartij Albert Cuyp

Op deze plek op de Albert Cuyp vond de steekpartij op 16 maart plaats. Beeld Rink Hof

Aannemelijk is dat E., die volgens het OM verminderd toerekeningsvatbaar is, in een psychose heeft gezeten. “Het recidivegevaar is hoog. Twee mensen zijn bijna om het leven gekomen, op klaarlichte dag midden op de Albert Cuyp. De maatschappij moet hiertegen worden beveiligd.”

De 46-jarige E., die eerder in contact met de politie is gekomen, stak op 16 maart van dit jaar de 67-jarige marktkoopman Martin Colmans en zijn 42-jarige zoon Sharon neer. Vader en zoon Colmans, die een meubelzaak runnen op de Cuyp, raakten beiden ernstig gewond.

Bloedplassen

“De markt werd op 16 maart opgeschrikt door het steekincident. E.’s aanval kwam ogenschijnlijk uit het niets. Toen de politie ter plekke is, lagen er bloedplassen op de grond en overal lag meubilair. Er heerste grote chaos. Vader had een steekwond in zijn been, zijn zoon was in zijn borstkas, bil en hand gestoken. Er speelde al langer een conflict over de marktkraam. E. heeft tijdens de vorige zitting geen opheldering gegeven. Hij zegt zich er weinig van te herinneren,” aldus de officier.

Van het steekincident is een filmpje, waarop te zien is dat vader en zoon Colmans zich probeerden te verdedigen. Volgens sommige getuigen ging E. door het lint. Anderen verklaarden dat hij ‘van de wereld was’, ‘haat in zijn ogen’ had en ‘iets tegen Joden had’. Een agent zei dat hij koel en berekenend overkwam. E. verklaarde bij zijn aanhouding tegen de politie dat hij betrokken was bij de steekpartij. Het mes werd vervolgens ook gevonden.

Psychose

“We kunnen niet in E.’s hoofd kijken. Dat hij een psychose had, zoals deskundigen beweren, komt voort uit E.’s eigen verklaring,” aldus de officier. E. zegt zich er niets meer van te kunnen herinneren.

E. liep na een reis naar Egypte met de koran rond, had zijn hoofd kaalgeschoren en liep meerdere keren per dag te bidden. Hij zou geradicaliseerd zijn en teksten op zijn winkel hebben geschreven. Volgens Colmans haat E. hen omdat ze Joods zijn. Er is geen bewijs voor terreur gevonden, aldus het OM. “Er is ook geen antwoord te vinden voor de steekpartij. Het zit in E.s hoofd.”

E.’s advocaat vroeg om vrijspraak. Tbs is volgens hem een ‘brug te ver’. Hij pleit voor een kortdurende opname in een forensische kliniek. “De situatie is ook voor mijn cliënt zwaar. Deze actie is geen bewuste aanval geweest. Er is geen sprake van opzet en ook niet van radicalisering bij mijn cliënt.”