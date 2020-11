Tbs-kliniek in Oost moet verkocht, zorg voor allerzieksten verdwijnt

De binnenplaats van tbs-kliniek Inforsa. Beeld Tammy van Nerum

Het is een voorbeeld van het twijfelachtige effect van marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg, zegt hoogleraar psychiatrie Jim van Os. “Ernstig zieke mensen behandelen is verlieslatend. Ggz-instellingen compenseren dat met de winst op de behandeling van mensen met lichtere klachten, maar zorgverzekeraars beknibbelen daarop. Dus verdwijnt zorg voor de allerziekste patiënten. Zo werkt het systeem.”

Het negatieve saldo van Inforsa bedroeg in de afgelopen drie jaar 8 miljoen euro. Bij de Amsterdamse klinieken van Inforsa verblijven mensen met een tbs-maatregel of lichtere straf. Ook worden mensen met zeer ernstige psychiatrische aandoeningen en ontwrichtend gedrag behandeld die (nog) geen delict hebben gepleegd. De overkoepelende zorgorganisatie Arkin heeft de patiënten, het personeel, de zorgverzekeraar en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid laten weten dat de kliniek op de Duivendrechtsekade – nabij het Amstelstation – binnen drie jaar waarschijnlijk wordt verkocht. Inforsa zal dan in afgeslankte vorm verder gaan in andere klinieken van Arkin, dat ook eigenaar is van onder meer Jellinek, Mentrum, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en traumacentrum Sinaï.

Geen geld voor verbouwing

“De financiële problemen spelen al jaren,” zegt Dick Veluwenkamp, bestuursvoorzitter van Arkin. “Er is een verbouwing nodig van 30 miljoen euro, maar die krijgen we niet gefinancierd.” Verkoop van het gebouw kan miljoenen euro’s opleveren.

Arkin draaide aan alle knoppen, maar het lukte niet kostendekkend te worden. Een rechtszaak over de hoogte van de behandeltarieven leidde wel tot een incidentele, maar niet tot een structurele verhoging. De tarieven zijn marktconform, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit.

“Dat geldt misschien voor klinieken in Groningen of Limburg, niet voor Amsterdam,” zegt Veluwenkamp. “Behandelruimte is hier gewoon duurder.” Verder wil een deel van de werknemers alleen als zzp’er werken. Een psychiatrisch verpleegkundige in een zzp-constructie is per jaar 30.000 euro duurder dan iemand in loondienst.

Andere specialismen van Arkin compenseerden het verlies, maar 2019 was een mager boekjaar. Ook 2020 zal vanwege de coronapandemie financieel zwaar worden.

Inforsa behandelt dertig mensen met een tbs-maatregel en veertig met een andere, lichtere strafrechtelijke maatregel. Meestal gaat het om geweldsdelicten die in psychotische toestand zijn gepleegd.

Ook behandelt Inforsa zo’n negentig patiënten met psychiatrische stoornissen en zeer ontwrichtend gedrag. Ze zijn niet te handhaven in andere klinieken of de maatschappij. Bij Inforsa krijgen ze een zeer intensieve en gestructureerde behandeling met intern verblijf. De behandeling kan jarenlang duren en kost per jaar 233.000 euro per patiënt. Er komen patiënten uit heel Nederland.

Systeemfout

“Voor Amsterdamse patiënten met die problematiek blijven we open,” aldus Veluwenkamp. Mogelijk verdwijnt de tbs-tak. Arkin onderzoekt samenwerking met andere tbs-klinieken.

Veluwenkamp noemt de inkrimping ‘pijnlijk’ en wijst op een systeemfout. “Voor deze zware categorie patiënten functioneert een systeem van marktwerking en aanbestedingsprocedures niet. Je kunt niet concurreren op deze zorg. Deze tijdelijke, intensieve behandeling is voor iedereen beter. De patiënt is erbij gebaat, en zonder deze zorg vallen de ellende voor de samenleving en de maatschappelijke kosten veel hoger uit.”