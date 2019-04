Tbs-kliniek Amsterdam breidt uit om incidenten te voorkomen

De kliniek heeft een specifieke populatie: mensen die een misdrijf pleegden vanuit een psychotische stoornis

De kliniek heeft een specifieke populatie: mensen die een misdrijf pleegden vanuit een psychotische stoornis. In tegenstelling tot psychopathische zedendelinquenten zijn veroordeelden met een psychotische stoornis redelijk tot goed behandelbaar met reguliere medicatie.



Dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat bij Inforsa. In 2015 vluchtte een forensische patiënt op verlof weg bij zijn begeleider. In Purmerend stak hij een meisje neer. "Heel betreurenswaardig. Het incident is zorgvuldig onderzocht en leidde tot strenger beleid."



De vraag wat de invloed van het rapport over P. is op de werkwijze van Inforsa, komt te vroeg, zegt Rakic. Het hangt af van (politieke) beslissingen die volgen. Rakic beaamt echter dat de forensische zorg beter kan. Vorig jaar wees ze in deze krant al op een 'weeffout'. Daarmee doelde ze op de onmogelijkheid om patiënten die te gevaarlijk zijn voor de reguliere psychiatrie over te hevelen naar een forensisch-psychiatrische kliniek.



Te gevaarlijk

Voorbeeld is 'metromoordenaar' Philip O., de AMC-patiënt die tijdens zijn verlof de willekeurige reiziger Joost Wolters neerstak in metrolijn 53, waarna die overleed. Het AMC wilde van O. af, omdat hij met zijn gewelddadige verleden - gewapende roofoverval en poging doodslag - te ­gevaarlijk was. Vanwege financieringsregels en zijn status van 'gewone' psychiatrische patiënt lukte het niet om O. in een forensische kliniek te plaatsen. "De problematiek van een patiënt moet leidend zijn, niet diens financiële of justitiële titel," aldus Rakic.



Amsterdam telt ongeveer vijftig verwarde mensen die potentieel gevaarlijk zijn. Als zij dreigen te ontsporen, is voor hen plek op een nieuwe afdeling van Inforsa. Dat moet incidenten in de stad helpen voorkomen. Dit jaar komen er tien plekken bij, volgend jaar wordt dat uitgebreid naar 25.