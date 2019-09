Tbs geëist tegen man die twee vrouwen mishandelde in West

De door Nabil O. mishandelde Miriam (l) en Noortje. Beeld Marc Driessen

Nabil O. liep september vorig jaar met een vriend over de Orteliusstraat. De destijds 41-jarige Miriam fietste hen tegemoet over de stoep. “Het leek alsof ze mij wilden aanrijden waardoor ik haar een schoudertik gaf. Ik wilde ook stoer doen voor die vriend. Zij viel en reageerde hysterisch. Ik wilde haar sussen en gaf haar een lichte trap. Ik dacht dat ze weg zou lopen”, aldus O.

Miriam riep omstanders op foto’s te maken van de dader. De destijds 29-jarige Noortje gaf aan dat verzoek gehoor. O. nam haar daarop te grazen. Noortje liep breuken in haar kaak, jukbeen en oogkas, een hersenschudding en blijvende visuele schade op.

“Ik wilde niet gefilmd en gefotografeerd worden. Ik balde mijn vuisten en heb klappen uitgedeeld in haar gezicht. Maar ik was niet boos op de persoon, maar op de telefoon,” aldus O., die de MMA-vechtsport beoefent.

Van agressie was volgens hem geen sprake. “Als je naar de genomen foto’s kijkt, ziet u er heel agressief uit,” vond de rechter.

O. zei iedere dag onder invloed te zijn van cannabis. “We hadden die dag al geblowd en waren op weg naar de coffeeshop. Ik probeerde rust te vinden in mijn leven.”

‘Ik ben niet gek’

Tijdens een eerdere pro-formazitting werd bepaald dat O. moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij weigerde echter mee te werken aan een psychiatrisch en psychologisch onderzoek. “Een psychiater kan je een stoornis geven en dan geloven mensen dat. Ik wil niet gelabeld worden. Ik ben een gezond mens dat geen depressie of angststoornissen heeft, niet snel boos wordt of aan zelfmoord denkt. Ik ben niet gek, ik ben kerngezond. De samenleving hoeft niet bang voor mij te zijn. Ik had een zwarte periode,” zei O. in de zitting.

Volgens de psychiater van het Pieter Baan Centrum die de gedragingen van O. heeft geobserveerd, heeft hij psychiatrische problemen. “Mogelijk is er sprake van beginnende schizofrenie. Hij deed soms vreemde uitspraken en heeft bizarre religieuze gedachtes,” aldus de psychiater.

De kans op recidive is volgens de psycholoog van de Reclassering reëel. “Hij draait in de rechtszaal om de hete brij heen. Een oprechte spijtbetuiging geeft hij niet.”

Tranen

Half in tranen vertelde O., die inmiddels tien maanden in voorarrest heeft gezeten, welke consequenties dit incident voor hemzelf hebben gehad. “Die blik van haar (Noortje) zal ik niet snel vergeten. Ik zal ermee moeten leven. Ik probeerde daarna alles weg te blowen. Ik vroeg god om vergeving. Ik liep dagen en nachten op straat, en sliep op de gekste plekken.”

De advocaat van Noortje las haar slachtofferverklaring voor: “Jij overschrijdt keihard mijn grens. Je hebt me verdriet aangedaan, me fysiek mishandeld terwijl ik iemand wilde helpen. Mijn leven is 180 graden omgedraaid. Ik heb last van oorsuizen en zenuwpijn, heb een scheve kaak en moet bril dragen. Waar was dit goed voor?” Noortje vroeg 13.000 euro aan smartengeld en materiële schadevergoeding.

Het licht gezien

In 2018 pleegde O. een aantal bedrijfsinbraken in horecagelegenheden, waarbij onder meer kratten bier zijn gestolen. Bij de Hogere Hotelschool nam hij een laptop weg. “Ik deed het om cannabisgebruik te financieren,” aldus O. die een strafblad heeft wegens geweldsmisdrijven, bedreigingen en mishandelingen.

Maar, zei hij: “Ik heb het licht gezien. Ik heb een voorbeeldfunctie voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Ik wil iets terugdoen voor de maatschappij. Ik wil me bewijzen en alle slechte zondes laten uitwissen.”

In zijn laatste woord richtte hij zich tot Noortje: “Ik ben bereid iedere cent te betalen. Vergeef je het me?”

De uitspraak is over twee weken: op 4 oktober 13 uur.