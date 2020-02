Tbs en zes jaar cel voor verkrachting en doodslag Rinia Chitanie

In juni hielden kennissen en buurtbewoners een stille tocht voor Rinia Chitanie. Beeld JEAN-PIERRE JANS

G. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Er is een grote kans bij G. dat er zonder behandeling weer iets gewelddadigs gebeurt, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank is G., die uitgebreid is onderzocht in een kliniek, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. G. had volgens de deskundigen last van een psychose ten tijde van het voorval. Hij woonde ruim vijf jaar in Nederland en bekende vrij snel na zijn aanhouding dat hij de vrouw heeft verkracht en mishandeld.

“De man heeft met zijn buitengewoon gewelddadige gedrag een onschuldige vrouw op een vreselijke manier om het leven gebracht,” aldus de rechtbank. “Hij heeft daarmee haar en haar nabestaanden onbeschrijfelijk en onherstelbaar leed toegebracht. Ook de buurtbewoners en de stad Amsterdam zijn door het fatale incident geschokt. De rechtbank rekent hem dit alles zwaar aan.”

‘Enorme impact’

De broer, zus en enkele nichtjes van Chitanie zijn naar de uitspraak gekomen. “We hoorden als familie in etappes hoe ernstig het was. Eerst vernamen we dat ze was aangevallen en gedood. Daarna vertelden ze dat mijn zus mishandeld was, dat haar ribben en oogkassen waren gebroken en haar hersenen waren beschadigd. En tenslotte hoorden we dat ze was verkracht,” zegt Rinia’s broer Kenneth Chitanie (65). “Het had een enorme impact op ons. Onze dochter kreeg een inzinking. Ik had slapeloze nachten, ik herbeleef het allemaal.”

“Toen ik de dader zag, dacht ik: jij hebt zoveel ellende veroorzaakt. Je hebt willens en wetens alcohol gebruikt, terwijl dat sterk was afgeraden. Hij kwam hier voor een beter leven maar bouwde alleen maar een crimineel dossier op. Dan is hij hier een ongewenste vreemdeling en moet hij waarschijnlijk weg uit Nederland.”

Rinia Chitanie werkte als verzekeringsarts bij UWV en als defensiearts. “Ze is nog na haar pensioen gebeld of ze weer wilden werken omdat er een tekort aan artsen was bij het UWV, maar ze wilde van het leven genieten.”

G.’s advocaat kan nog niet zeggen of hij in hoger beroep gaat. Dit gaat hij met zijn client bespreken. Het OM eiste tegen G. tbs met dwangverpleging en een onvoorwaardelijke celstraf van zeven jaar.

De zaak had, aldus de rechtbank, ernstige impact op de buurt. Er werd een stille tocht gehouden en er zijn Kamervragen gesteld.