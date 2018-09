Taxirit wordt flink duurder

Landelijk klachtenmeldpunt

In de ministeriële regeling staat ook dat chauffeurs niet langer verplicht worden te melden dat reizigers klachten over de dienstverlening kunnen indienen bij de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer (SLKT). Dat moet nu nog op de autoruit en het bonnetje staan.



"Ontwikkelingen als de opkomst van apps in het taxivervoer, waardoor het een stuk eenvoudiger is geworden om klachten rechtstreeks bij de vervoerder in te dienen, maken verwijzing naar het SLKT op het ritbewijs en op een taxi-informatiekaart niet langer noodzakelijk."



Volgens het departement worden reizigers straks niet beperkt in de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De Consumentenbond laat in reactie weten: "De contactgegevens waar consumenten een klacht kunnen indienen, moeten altijd ook in de taxi aanwezig zijn, maar dat lijkt geborgd."



Taxibedrijven zijn geld kwijt aan de veranderingen. De eenmalige kosten voor de aanpassing van de taxameters en de nieuwe informatiekaarten komen uit op bijna 9 ton, als alle ondernemingen deze handelingen verrichten. Per voertuig komt dit neer op 21 euro, aldus de regeling.