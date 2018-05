Taxiproject Nieuw-West stopgezet na intimidatie

De intimidatie zou zo'n 'serieus karakter' hebben dat initiatiefnemer Amsterdams Vervoer Collectief (AVC) doorgaan 'niet verantwoord' vond. Toch is er geen aangifte gedaan.



AVC wilde met het project 'Stuur je buurt' jongeren in het stadsdeel opleiden tot taxichauffeur en ze helpen aan het opbouwen van een klantenbestand. Ook zouden ze trainingen krijgen van ervaren taxichauffeurs.



Concurrentie

Maar bij andere chauffeurs zorgde het project voor boze reacties. Zij vrezen voor oneerlijke concurrentie in de toch al drukke taximarkt. Ook de VVD stelde raadsvragen.



Maar dat is niet het geval, schrijft het college in antwoord op raadsvragen van de partij. Het initiatief richtte zich namelijk op het vervoer van buurtgenoten met een mobiliteitsbeperking, waar juist behoefte is aan nieuwe chauffeurs.



Bovendien is er van financiële steun door de gemeente geen sprake, maar is er alleen een oproep op de website geplaatst om zo jongeren te bereiken. Er werd allereerst voor een pilot gezocht naar vier jongeren, maar op termijn was het plan het project verder uit te breiden, ook in andere buurten.