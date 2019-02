Taxiënde vliegtuigen raken elkaar op Schiphol

Een woordvoerder van Schiphol meldde dat de KLM-toestellen licht beschadigd raakten. Er raakte niemand gewond door het incident.



Een woordvoerster van KLM meldde dat een van de twee vliegtuigen naar Atlanta zou vertrekken. Het andere toestel had Los Angeles als bestemming.



Tijdens een zogenoemde pushback, het achteruit duwen van een vliegtuig dat klaar is voor vertrek, raakten de vleugels van de twee KLM-vliegtuigen elkaar. Over de oorzaak van het incident kon de KLM nog niets zeggen. "De toestellen worden zorgvuldig nagekeken en blijven daarom voorlopig aan de grond.''



De veiligheid van de passagiers is volgens KLM niet in het geding geweest. De passagiers van de vluchten naar Atlanta en Los Angeles worden omgeboekt.



Onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is op de hoogte gesteld van het incident en vraagt er informatie over op bij de betrokken partijen, laat een woordvoerder van de OVV weten.



Op basis van die informatie wordt gekeken of de raad een onderzoek gaat instellen. "Of wij een onderzoek instellen ligt eraan hoe ernstig het is en hoeveel nieuwe veiligheidslessen hier te leren vallen'', aldus de zegsvrouw.