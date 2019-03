Veel mensen kijken op hun smartphone hoe je rijdt en zien dat je in wezen vreselijk omrijdt

Hasan wil er maar mee zeggen: hij kan op deze manier meer geld verdienen. "Als ik de kortste weg had kunnen rijden, gewoon over de Vijzelstraat, dan was de klant niet meer dan acht euro kwijt geweest. Nu bedroeg de rekening wel 22 euro. Dat is toch niet normaal? Maar geld is niet alles, als je de stad leefbaar wil houden, moet je juist zorgen dat taxi's zo min mogelijk kilo­meters maken."



Lekker verdienen

De rit zoals Hasan die beschrijft, is dagelijkse praktijk voor de taxichauffeur, die al twaalf jaar in Amsterdam rijdt. Normaal gesproken is hij niet het type dat met de pers wil praten, hij ­besteedt zijn tijd liever aan werk. Maar nu kan hij niet anders, zegt hij. "Met name overdag mag je als chauffeur niets, terwijl er 's nachts wel uitzonderingen zijn en er bijvoorbeeld pop-­upstandplaatsen zijn. Dit is een Amsterdams probleem en het moet worden opgelost."



Hoe? Er moeten uitzonderingen worden ­gemaakt voor taxi's, zegt hij. "In alle steden in de wereld mogen taxi's, als ze daar een reden voor hebben, wel naar plekken waar andere auto's niet naartoe mogen. Dat werkt overal, maar ­Amsterdam wil er niet aan. Terwijl deze stad voor groene partijen heeft gestemd, wordt er juist méér gereden in plaats van minder."



Hij wijst erop dat hij jaren werkzaam is in ­Amsterdam. "Voorheen maakte ik zo'n 180 kilometer per dag, maar de laatste tijd kom ik regelmatig aan dagen dat ik wel 220 kilometer rij. Dan kan je zeggen: lekker verdienen, maar op deze manier wil ik het niet. Daar komt bij dat ik ook meer kosten heb door brandstof en slijtage, dus ik verdien niet echt veel meer."



Koppijn

Plus, zegt Hasan, hij wordt er soms moedeloos van als hij het aan zijn klanten moet uitleggen. "Veel mensen kijken op hun smartphone hoe je rijdt en zien dan dat je in wezen vreselijk omrijdt. Dan moeten wij dat steeds uitleggen, dat we nu eenmaal niet anders mogen. Aan het eind van de dag heb ik er vaak koppijn van."