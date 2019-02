Taxichauffeurs verzamelen zich in Den Haag voor demonstratie

Taxichauffeurs uit Amsterdam en Rotterdam lijken in groten getale gehoor te geven aan de oproep om dinsdag te demonstreren in Den Haag. Zij willen een stop op het aantal taxichauffeurs in hun stad.



Op het Malieveld staan rond 12 uur inmiddels 70 taxi's en alle nieuwkomers worden met gejuich begroet. De eerste Amsterdamse taxi's komen toeterend Den Haag binnen gereden.



Eisen

De belangrijkste eis lijkt te zijn dat er bovengrenzen worden ingevoerd voor taxi's in de grote steden. Het aantal actieve taxi's in Amsterdam is de laatste jaren hand over hand toegenomen. Volgens sommige chauffeurs zijn het er inmiddels 8000; hoe groot het aantal werkelijk is, is onduidelijk, doordat met de komst van platforms als Uber het overzicht ontbreekt.



De chauffeurs eisen ook dat de overheid taxiplatform Uber verbiedt in de grote steden. Ook willen de chauffeurs dat de overheid de vakbekwaamheidseis in ere herstelt. Die werd per 1 januari 2016 afgeschaft door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur), die tegenwoordig als wethouder verantwoordelijk is voor de taxibranche in Amsterdam.