Taxichauffeurs Schiphol: ‘Tesla’s niet geschikt voor intensief gebruik’

In 2014 werden de taxi’s op standplaats Schiphol vervangen door elektrische Tesla’s. Beeld EPA

Reizigers kennen de achilleshiel van de elektrische Schipholtaxi’s al veel langer. Wie gemiddeld bepakt op de taxistandplaats arriveert, komt er snel achter dat zelfs betrekkelijk bescheiden vakantiekoffers al niet in de Tesla Model S passen.

Bij de aanbesteding van het vervoer vanaf de taxistandplaats op Schiphol schreef de luchthaven vijf jaar geleden voor dat winnaars op stroom moesten rijden. De aanbesteding gaf drie taxicentrales acht jaar een vrijbrief om met uiteindelijk 167 elektrische taxi’s de standplaats op de luchthaven te bevolken. Andere taxi’s mogen wel passagiers op Schiphol afleveren, maar ze er niet zomaar oppikken, tenzij ze van tevoren zijn ‘besteld’.

Zowel Schiphol als Tesla koketteerden wereldwijd met hun elektrische primeur. Maar volgens een aantal chauffeurs betalen zij nu de prijs voor de duurzaamheidscoup. Het gaat om zelfstandige rijders, die zijn aangesloten bij de Amsterdamse centrale BBF Schipholtaxi.

In NRC Handelsblad buitelen zelfstandige chauffeurs over elkaar met vijf jaar ellende. Tesla’s moeten voortdurend terug naar de garage, zodat de chauffeurs dagen achtereen werkloos zijn. De accu’s blijken steeds minder actieradius te leveren. En als klap op de vuurpijl werd gratis opladen volgens hen zonder overleg betaald stroom tanken. Een groep chauffeurs bereidt nu een rechtszaak voor omdat Tesla hen een ondeugdelijk product zou hebben geleverd.

Mankementen

Twee jaar geleden stonden chauffeurs al in Zuidoost voor de deur bij Tesla, vanwege de mankementen en de toegang tot oplaadpalen. De rechter oordeelde toen dat het Amerikaanse autobedrijf de taxichauffeurs toegang moest blijven geven tot zijn superladers. Het bedrijf had ze daar verbannen omdat het er met de stijgende verkopen van reguliere Tesla’s te druk werd.

Op de speciale taxilaadplaats bij Schiphol Noord moeten chauffeurs betalen voor stroom - wat volgens hen tegen de in 2014 gemaakte afspraken is waarbij Tesla gratis oplaadbeurten beloofde. Tesla sprak destijds tegen dat de ‘S’ niet taxiwaardig zou zijn en wees op een Californisch voorbeeld dat in drie jaar 640.000 kilometer zou hebben afgelegd - waarbij wel twee keer de accu’s werden vervangen en de wagen vervolgens met pensioen ging.

Schiphol meldde eind vorig jaar dat de Tesla’s 700.000 ritten hadden afgelegd. En dat elke Tesla S tussen de 250.000 en 300.000 kilometer op de teller had staan. Ook Schipholexploitant Bios Group, dat zijn Tesla’s grotendeels in de eigen garage oplaadt, houdt de periode van drie jaar aan als afschrijvingstermijn. Het bedrijf, dat zijn taxichauffeurs in dienst heeft, is vorig jaar overgestapt op de Tesla X. Een aantal zelfstandige rijders heeft inmiddels ook voor andere leveranciers gekozen, met de Nissan Leaf en Hyundai Ioniq.