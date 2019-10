‘Taxichauffeurs Schiphol betaalden smeergeld aan hoofdagent’

Een officiële taxistandplaats op Schiphol. Beeld ANP

Dat schrijft NRC op basis van gesprekken met zestig betrokkenen, e-mails, documenten en geluidsopnames. In 2014 moesten chauffeurs van SchipholTaxi circa 5.000 euro contant betalen voor exclusieve toegang tot Schiphol. Chauffeurs van een ander taxibedrijf, BIOS Groep, betaalden in 2018 ongeveer 15.000 euro per taxibusje. De betalingen liepen via medewerkers van Schiphol Service, een derde taxibedrijf.

Bij SchipholTaxi moest het geld op straat in Amsterdam-West contant in een envelop worden betaald aan iemand van het bedrijf. Kort daarop hoorden de taxichauffeurs dan dat ze waren uitgekozen om op Schiphol te mogen rijden.

De drie bedrijven kregen in 2014 het exclusieve beheer over tien van de veertien taxistandplaatsen voor de uitgang van de luchthaven. NRC meldt nu dat deze drie bedrijven nauw met elkaar verweven zijn.

Ontslag

Directeur van SchipholTaxi is Gamis el Bouakili. Vanaf 2010 werkte hij ook bij de politie, waar hij het schopte tot hoofdagent.

De politie en Belastingdienst zouden niets gedaan hebben met meldingen van deze betalingen aan de agent. Het duurde lang, zo erkent een politiewoordvoerder, voordat er ingegrepen werd nadat bekend werd dat El Bouakili deze nevenfunctie had. Het is agenten van de Amsterdamse politie verboden om nevenfuncties in de taxiwereld te hebben. In 2016 moest hij uiteindelijk ontslag nemen.

SchipholTaxi, BIOS Groep en Schiphol Service ontkennen dat chauffeurs contante bedragen aan hen moesten betalen. Schiphol laat in een reactie weten het bericht van NRC ‘zeer serieus te nemen’ en een onderzoek in te stellen na aanleiding van het bericht.

Schiphol is de enige plek in Nederland waar nog met een vergunningensysteem voor taxichauffeurs wordt gewerkt.