Taxichauffeurs groengas staken bij Centraal Station

De taxi's die op groengas rijden, nemen vanaf 11 uur geen klanten mee bij het Centraal Station. "Wij willen dat de gemeente zich aan zijn woord houdt," zegt chauffeur Mounir Makhlouf, woordvoerder van de nieuwe vereniging van taxichauffeurs op groengas Dato.



De chauffeurs weten al een tijdje dat de standplaats bij CS vanaf 2021 exclusief elektrisch is, maar de voorrangsregeling kwam daar in maart plotseling bovenop. Vanaf 1 juni moet een op de drie taxi's elektrisch zijn, en daarom mogen elektrisch rijdende auto's direct door naar de derde plek in de rij wachtende taxi's zodra ze de standplaats oprijden.



De groengaschauffeurs vrezen door de maatregel dertig procent minder inkomsten te krijgen.



Magere klandizie

Vrijdagochtend is er nog weinig van de nieuwe maatregel te merken. "Er is magere klandizie," zegt Makhlouf. "Maar misschien ontstaan er later op de dag lange rijen wachtende klanten bij het station."



De voorrangsregeling is in maart besproken met de TTO's, de taxicentrales, die de chauffeurs vertegenwoordigen, maar de naar schatting driehonderd taxichauffeurs die op groengas rijden, voelen zich overvallen.



Makhlouf ruilde net als veel andere taxichauffeurs in december zijn dieselauto in voor een auto op groengas, met het idee dat hij tot 2021 de tijd had om elektrisch te gaan rijden. "Ik heb bewust gekozen voor een stationuitvoering op groengas, die zijn er nu nog niet elektrisch. Ik hoopte dat er in 2021 wel elektrische busjes te krijgen zijn."



Schone taxi's

Sinds begin dit jaar zijn de standplaatsen bij het Centraal Station en op het Leidseplein exclusief voor schone taxi's, elektrisch of op groengas. Met deze maatregel wil het stadsbestuur taxichauffeurs die een schonere auto aanschaffen belonen. Omdat taxi's veel kilometers maken, scheelt een schone wagen flink wat luchtvervuiling.



De gemeente voegde daar onlangs aan toe dat vanaf 1 juni een op de drie taxi's op de standplaats bij CS elektrisch moet zijn en daarom krijgen elektrische taxi's hier voorrang.



De taxichauffeurs gaan door met staken totdat de gemeente met hen wil overleggen. Makhlouf: "Vrijdag leggen we het werk neer tot een uur of een in de middag. En als de gemeente niet wil luisteren, staken we morgen weer, en overmorgen, en de dag daarna."