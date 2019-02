Taxichauffeurs gaan dinsdag demonstreren tegen Uber

60 Taxichauffeurs willen in colonne naar Den Haag, waarbij ze maximaal 60 km per uur rijden.

De demonstratie in Den Haag komt volgens de bond 'net iets te vroeg', zegt FNV-bestuurder Minke Jansma. "Dit is echt hún actie, de chauffeurs hebben dit zelf georganiseerd. Wij steunen ze uiteraard wel op alle punten. Ook vinden wij het positief dat taxichauffeurs zich verenigen, hierdoor kunnen we een vuist maken voor een rechtvaardiger taxibeleid."



De belangrijkste eis lijkt te zijn dat er bovengrenzen worden ingevoerd voor taxi's in de grote steden. Het aantal actieve taxi's in Amsterdam is de laatste jaren hand over hand toegenomen. Volgens sommige chauffeurs zijn het er inmiddels 8000; hoe groot het aantal werkelijk is, is onduidelijk, doordat met de komst van platforms als Uber het overzicht ontbreekt.



Vakbekwaamheid

De chauffeurs eisen ook dat de overheid taxiplatform Uber verbiedt in de grote steden. Hoewel Uber geen openheid van zaken geeft over aantallen chauffeurs, lijkt het erop dat de forse toename van het aantal taxi's in de stad op het conto van het platform kan worden geschreven.



Daarnaast willen de chauffeurs dat de overheid de vakbekwaamheidseis in ere herstelt. Die werd per 1 januari 2016 afgeschaft door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur), die tegenwoordig als wethouder verantwoordelijk is voor de taxibranche in Amsterdam.



Dijksma stelde destijds dat de theoretische eis 'te weinig toegevoegde waarde' bood voor consumenten, maar de chauffeurs stellen nu dat er door het ontbreken van deze eis te veel onkundige taxichauffeurs door de stad rijden.