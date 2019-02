Taxichauffeurs demonstreren in Den Haag: 'Uber verpest de markt'

Voor chauffeur Yousef is het de eerste demonstratie in zijn leven. Hij werkt drie jaar als chauffeur en heeft zijn inkomsten bijna zien halveren. "Ik werk langer, maar verdiend veel minder. Dat klopt toch niet? En dan gaat het nu nog goed met de economie."



Yousef heeft goede hoop dat de demonstratie van vandaag de problemen van de taxibranche op de kaart gaan zetten. "Kijk naar Barclona, daar is lang actie gevoerd en daar heeft de overheid Uber het werken onmogelijk gemaakt. Dat moeten we hier ook bereiken."



PvdA-Fractievoorzitter Sofian Mbarki is met Amsterdamse taxichauffeurs meegereden naar het Malieveld. Hij vindt dat er te veel taxi's in Amsterdam zijn. "Concurrentie is er altijd geweest, maar nu is er sprake van ronduit oneerlijkheid. Uber betaalt geen belasting en veel chauffeurs ontduiken de fiscus door middel van plof-BV's. Daarom verpest Uber de markt. Er moet iets veranderen en ik merk dat er een kentering gaande is."



Denk-voorman Tunahan Kuzu is gekomen om 'alle Nederlandse taxichauffeurs een hart onder de riem te steken'. "Uber moet aan banden geleden, het zijn oneerlijke praktijken. Daar moet een einde aan komen."