Taxichauffeurs blokkeren Uber-hoofdkantoor aan Mr. Treublaan

Taxichauffeurs protesteren tegen slechte arbeidsomstandigheden op 7 februari 2023. Beeld Mariet Dingemans

De politie laat weten dat tientallen taxichauffeurs donderdag vanaf 16.00 uur de Mr. Treublaan en omgeving hebben geblokkeerd. Onder meer de Berlageburg over de Amstel was afgesloten en het verkeer vanaf de Amsteldijk werd omgeleid. Vanaf 18.00 uur kwam het verkeer rondom het hoofdkantoor van Uber weer in beweging.

De demonstranten eisen onder andere een eerlijk inkomen, zo meldt FNV Platformwerk in een tweet. ‘De maat is vol!’ schrijft de vakbond op sociale media.

De Mr. Treublaan in @AmsterdamNL staat helemaal vast. #Taxichauffeurs hebben de straat bij het @Uber-kantoor geblokkeerd. Zij eisen o.a. een eerlijk inkomen. Dit is de 3e actie in korte tijd. @Uber_NL blijft de chauffeurs negeren. De maat is vol! RT als je deze chauffeurs steunt! pic.twitter.com/HCDjGA8JpS — FNV Platformwerk / Union for Gig Workers (@FnvPlatformwerk) 22 februari 2023

Eerder deze maand waren er ook protestacties van taxichauffeurs. Op 7 februari reden meer dan honderd chauffeurs eveneens naar het Uberhoofdkantoor om een hoger salaris te eisen. En voor donderdag 16 februari hadden Uberchauffeurs opgeroepen tot een picknickactie op de stoep van de multinational. Zaterdag 11 en vrijdag 17 februari demonstreerden taxichauffeurs op de Dam en bij de Stopera: zij wilden vooral versoepeling van het ‘strenge taxibeleid’.

Taxidienst Uber ligt vaker onder vuur, onder meer vanwege het hanteren van schijnzelfstandigheid. In juli 2022 bracht een internationaal mediaconsortium, met daarin ook Trouw, Het Financieele Dagblad en Investico, aan de hand van meer dan honderdduizend gelekte documenten naar buiten dat Uber jarenlang stelselmatig in Nederland de wet overtrad. Zo wilde het bedrijf in 2014 in strijd met geldende regelgeving de dienst Uberpop uitrollen, waarmee iedereen met een rijbewijs taxichauffeur kon worden. Het management van het bedrijf wist dat het een loopje met de regels nam, zo blijkt uit de gelekte documenten: ‘Because well, we’re just fucking illegal’.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: