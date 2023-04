Taxichauffeurs blokkeerden wegen in centrum uit protest tegen ‘anti-taxibeleid’ Amsterdam

Taxichauffeurs blokkeren het verkeer op de Prins Hendrikkade. Beeld Jakob van Vliet

De demonstratie was rond 16.30 uur begonnen. Niet alleen kwam het verkeer muurvast te staan op de De Ruijterkade, ook op de Prins Hendrikkade werden taxi’s dwars op de weg gezet. Trams en bussen moesten omrijden.

Ben Veldt, die voor een logistiek bedrijf werkt en nèt naar kantoor wilde gaan om de dag af te sluiten, zag hoe er vlak voor zijn bus een taxi stil ging staan. Anderhalf uur later stond hij er nog. “Ajax begint zo. Ik ga dat maar kijken. Wat moet ik anders?”

In de verte klonken claxons, vermoedelijk van mensen die het wachten zat waren. Ook Steven van Draanen, ontbijtchef van hotel Krasnapolsky, wilde niks liever dan naar huis. Hij heeft uiteindelijk langer dan twee uur stilgestaan. “Ik ben vanochtend om zes uur begonnen met werken. Ik ben er nu klaar mee.”

Spontane actie

De demonstratie was een spontane actie van vier à vijfhonderd Amsterdamse taxichauffeurs, aldus gelegenheidswoordvoerder Stef Keij (42), nu acht jaar taxichauffeur in Amsterdam. “Het idee is online ontstaan. We willen nu graag praten met burgemeester Halsema of met een verantwoordelijk wethouder.”

De chauffeurs deelden flyers uit met hun boodschap: ‘Het anti-taxibeleid van de gemeente Amsterdam maakt het voor ons onmogelijk om nog te overleven’.

‘Doodsteek van de branche’

Een van de bezwaren van de taxichauffeurs zijn de ‘intensieve controles en torenhoge boetes’ die zouden volgen op het voor een korte tijd stilstaan in de buurt van hotels. Daarnaast vormt het plan van de gemeente om de stad autoluw te maken problemen voor de chauffeurs, die dit ‘de doodsteek van de branche’ noemen.

De recente afsluiting van de Odebrug bij het Centraal Station zorgt volgens de taxichauffeurs ook voor problemen. Taxi's zouden door de omleiding veel tijd verliezen, tot ergernis van hun klanten. Ook de blokkade van de Weesperstraat stoot de chauffeurs tegen het zere been. Het afsluiten van cruciale doorgangswegen zou volgens de demonstranten bovendien veelal zonder overleg vanuit de gemeente gebeuren.

Gedupeerde klanten

Een van de grootste pijnpunten is dat de stad door afsluitingen en ambities om de stad autoluw te maken steeds ontoegankelijker wordt. En dat zorgt voor ergernis bij de chauffeurs, aldus Keij. “We spreken vaak een prijs af met klanten voor een rit. Al dat omrijden betekent dat we minder omzet draaien.”

Ook voor de klanten is het erg vervelend, benadrukte hij. “Iedereen denkt misschien van: ‘Ze rijden alleen maar dronken toeristen.’ Maar wij zijn er ook voor de Amsterdamse ouderen. Zij raken ook gedupeerd als ze ver om moeten rijden naar bijvoorbeeld een afspraak in het ziekenhuis.”

“Laatst pikte ik een klant op de Dam op voor een ritje naar Schiphol. Maar het verkeer in de stad stond zo vast dat ik 25 minuten later pas bij het Barbizon Hotel was. De klant zei: ‘Laat maar, ik stap hier wel uit en pak de trein, anders haal ik m’n vlucht niet’.”

Spoedeisende hulp

De sfeer op de Prins Hendrikkade was gemoedelijk. Een van de taxi’s werd ingezet om een gestrande vrouw en haar zieke moeder naar de spoedeisende hulp te brengen. Voorbijgangers kregen actieflyers uitgedeeld, en een groepje taxichauffeurs legde aan hen uit waarom ze protesteren.

Het chagrijn in de file werd gedurende het protest wel steeds groter. Een man die verhaal kwam halen, zei tegen een van de taxichauffeurs: “Realiseer je dat je met deze blokkade ook gewone mensen dupeert, niet alleen het gemeentebestuur.”

‘Deur gemeente staat open’

Wethouder Melanie van der Horst liet via haar woordvoerder weten het jammer te vinden dat de taxichauffeurs over waren gegaan tot protest. “Ik heb laten zien dat ik opensta voor een gesprek en vind het daarom zeer ernstig dat de stad wordt platgelegd en het openbaar vervoer wordt geblokkeerd omdat ze met mij om de tafel willen zitten,” luidt haar reactie. “Mijn deur staat open en dat heb ik ook laten zien. Laten we dan ook op een normale manier in gesprek blijven.”

De woordvoerder zegt dat de wethouder de afgelopen tijd met verschillende taxichauffeurs over hun zorgen heeft gesproken. “Ik begrijp dat zij net als het openbaar vervoer worstelen met verminderde inkomsten sinds corona en dat er een stapeling van onvrede ontstaan is door verschillende zaken. We hebben afgesproken dat we opnieuw naar een aantal dingen gaan kijken, zoals trambaanontheffingen voor taxichauffeurs en de locaties van de standplaatsen.”

“Ook ga ik met Uber in gesprek en wil ik de taxibranche betrekken bij de maatregelen die we de komende tijd willen invoeren om de stad bereikbaar te houden. Dit om recht te doen aan de positie van de taxichauffeurs en aan hoe belangrijk ze zijn voor de stad.”