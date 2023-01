Nieuws

Taxichauffeur zwaargewond na mishandeling bij station Lelylaan

Een 29-jarige taxichauffeur is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een mishandeling bij station Cornelis Lelylaan in Amsterdam Nieuw-West. Later op de avond heeft de politie een 34-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling.