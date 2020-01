Taxichauffeur mishandeld na rit van 300 kilometer

Beeld ANP XTRA

De verdachte zou de keel van de taxichauffeur hebben dichtgeknepen en hem meermaals in het gezicht hebben geslagen, zo maakte de politie zondag bekend in opsporingsprogramma Bureau 020, waarin ook beelden van de verdachte worden getoond. Het incident speelde zich op 4 juli af bij het Entrepothof in Oost.

De rit begint aanvankelijk aan de Panamalaan in Oost, waar de chauffeur de klant oppikt bij een hotel. De passagier heeft een opmerkelijke bestemming: Overloon, in Noord-Brabant, op zo’n 150 kilometer van Amsterdam. Daar moest de man iets afgeven aan een vriend.

Eenmaal in het Brabantse plaatsje aangekomen, is de vriend nergens te bekennen. De chauffeur krijgt argwaan en vraagt zijn passagier om te betalen. Aan zo’n lange rit hangt een flink prijskaartje.

De klant kan niet betalen. Hij probeert in de auto te pinnen, maar dat lukt niet. Vervolgens haalt hij 125 euro uit zijn heuptas, maar dat is niet genoeg: de teller is inmiddels opgelopen tot 230 euro. Bij een supermarkt in de buurt pint de klant nog eens 100 euro - het maximale bedrag. De rest belooft hij in Amsterdam te betalen.

Behoorlijke letsel

Eenmaal terug in de hoofdstad loopt het totaal anders. Ter hoogte van het Entrepothof in Oost, in de buurt van het hotel waar hij werd opgehaald, vraagt de passagier de chauffeur te stoppen. De klant knijpt de keel van de chauffeur dicht en slaat hem in het gezicht. Daarop pakt hij het al betaalde geld uit de zak van de taxichauffeur en slaat hij op de vlucht.

De taxichauffeur heeft volgens de politie ‘behoorlijk letsel’ opgelopen. Hij moest worden behandeld in het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar een Engelssprekende man van 19 tot 21 jaar. Hij is slank, ongeveer 1.80 lang en heeft een getinte huidskleur en kort donker haar. De verdachte droeg een zwarte hoodie, een blauwe spijkerbroek, donkere sportschoenen en een zwarte rugzak met in grote letters de merknaam BALR erop.