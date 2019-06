Taxichauffeur krijgt 9 maanden cel voor gijzelen klanten

Beeld anp

De 24-jarige Emre T. bracht de zakenmensen van Schiphol naar Hotel de Paris op de Marnixstraat, een ritje van nog geen vijftien kilometer. Toen hij hiervoor een bedrag van 485 euro in rekening bracht, weigerden de passagiers dit bedrag te betalen.

Vervolgens deed T. de deuren op slot en bleef hij rondjes rijden zodat zij niet konden uitstappen. De passagiers werden zo bang dat zij een raam insloegen. Getuigen hoorden de mannen vanuit de taxi schreeuwen. Uiteindelijk betaalden zij honderd euro voor het ritje.

De rechtbank oordeelde in 2017 dat ‘niet alleen het imago van de taxibranche, maar ook die van de stad Amsterdam ernstig is aangetast’, Hij werd veroordeeld wegens afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving en moet negen maanden de cel in, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Volgens T. was er slechts sprake geweest van miscommunicatie. Omdat zijn taximeter niet ingeschakeld was, was volgens hem bovendien niet bewezen dat hij werkelijk zo veel geld vroeg. Volgens T. sloegen de Chinezen een raam in voordat hij kans kreeg te stoppen.

Tijdens het hoger beroep verklaarde de chauffeur dat het goed met hem gaat. Hij is zijn taxi, een Mercedes ter waarde van 12.000 euro kwijt, en ook zijn taxivergunning en zijn Verklaring Omtrent Gedrag. Wel werkt hij nog in in de transportsector: hij poetst auto’s en brengt ze weg. Een veroordeling tot een celstraf zou hem waarschijnlijk ook die baan kosten. Daarom zou een taakstraf beter passen, stelde zijn advocaat.

Het gerechtshof ging daar niet in mee en houdt vast aan de celstraf van negen maanden. Ook de in beslag genomen taxi krijgt hij niet terug, maar het pinapparaat dat in de auto aanwezig was wordt wel aan hem teruggegeven.