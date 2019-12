Taxichauffeur die vrouw overreed zegt te hebben gehandeld uit noodweer: ‘Ik was echt bang’

Beeld ANP

In de nacht van 28 januari 2016 stapte een Amsterdamse vrouw met haar neef in een taxi. De nu 29-jarige taxichauffeur Enes P. eiste dat ze 40 euro betaalde. De vrouw had echter niet voldoende geld bij zich. Daarop zette P. midden op de Rozengracht de taxi stil. Er volgde een ruzie, waarbij P. uiteindelijk met zijn taxi over de benen van de vrouw heen reed.

Het slachtoffer zei in haar verklaring dat de chauffeur de teller niet had aangezet, waardoor de ruzie ontstond. “Ik werd eruit geduwd.” Toen de vrouw op de grond lag, reed de taxi meermaals over haar linkerbeen. Ze hield er een zogeheten Morel-Lavallée laesie aan over.

Ze noemde het, in haar verklaring voor de rechtbank, ‘de verschrikkelijkste nacht van mijn leven’. Vier jaar na het voorval moet ze de laatste van een reeks operaties nog ondergaan. “Het nare is dat dit blijvend zal zijn.”

P. is aangeklaagd voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en wegrijden na een verkeersongeval. De officier eist daarvoor een celstraf van 8 maanden. Daarbij wordt rekening gehouden met de lange looptijd van de zaak, maar ook met het feit dat P. reeds vastzit. In januari van dit jaar is hij namelijk veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor een verkrachting.

Noodweer(exces)

P. beroept zich op noodweer(exces). Hij stelt dat hij niet bewust over de vrouw heen is gereden. De officier van justitie gaat daar niet in mee. “Over een mens heen rijden voel je echt wel,” zei de officier.

Nieuw is dat P. tijdens de zitting liet weten dat hij aan zijn stropdas uit de auto werd getrokken door de vrouw. “Ik werd aangevallen,” zo vertelde hij. Hij zag de vrouw, die volgens hem dronken was, op een gegeven moment met een scherp voorwerp op hem afkomen. Ook zou ze de ruitenwisser van de taxi hebben gerukt. “Ik was op dat moment echt bang. Emoties spoelden over me heen.”

Volgens de verdediging gaat het dan ook om een ongeluk, en geen opzet.

De rechtbank stelde P. vervolgens de vraag waarom hij geen aangifte bij de politie heeft gedaan van mishandeling door de vrouw. De verdachte antwoordde dat hij zijn vertrouwen in de politie had verloren, nadat hij bij een eerdere aangifte nul op rekest had gekregen.

De politie heeft veel moeite moeten doen om P. te vinden na het incident. Hij beweert daags na het incident naar Turkije te zijn gegaan in verband met een overlijden in de privésfeer. De rechtbank betwijfelde dat: de stempels in het paspoort van de verdachte suggereren iets anders.

De rechter doet op 13 januari uitspraak.