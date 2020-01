Taxichauffeur die vrouw op Rozengracht overreed vrijgesproken

- Beeld ANP

In januari 2016 ontstond er ruzie in een taxi tussen een Amsterdamse vrouw en Enes P., de taxichauffeur. Uiteindelijk leidde dit tot een handgemeen op de Rozengracht, waarna P. over de benen van de vrouw heen reed. Ze hield er een zogeheten Morel-Lavallée laesie aan over.

De officier van justitie eiste een celstraf van acht maanden voor zware mishandeling en wegrijden na een verkeersongeval. De officier geloofde dat er opzet in het spel was.

P. zei echter in paniek te zijn weggereden en niet te hebben gezien dat de vrouw op de grond lag. Tijdens de inhoudelijke behandeling vorige maand zei P. voor de rechtbank bang te zijn geweest voor de vrouw. “Ik raakte overspoeld door emoties.”

De Amsterdamse rechter ging dinsdag mee in die lezing, en vindt dat er onvoldoende bewijs is om aan te nemen dat P. opzettelijk over de vrouw heen reed.

Onder de radar

Wel acht de rechtbank bewezen dat P. de plaats van een ongeval heeft verlaten. Hij moet gemerkt hebben dat hij over de vrouw heen is gereden, en heeft daarna bewust geprobeerd onder de radar te blijven.

Zo was P. in de dagen na het ongeluk slecht bereikbaar voor zowel politie als familie. Ook was hij naar Turkije afgereisd, maar voor de rechtbank kon hij niet met zekerheid zeggen wanneer.

In principe zou P. daarvoor een gevangenisstraf van twee maanden krijgen, maar aangezien zijn zaak bijna twee jaar later is behandeld dan gepland, is deze verkort tot één maand. Voor P. maakt het geen verschil: hij zit sinds januari 2019 een gevangenisstraf van drie jaar uit voor een verkrachting.