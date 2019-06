Taxichauffeur Ayoub A. krijgt taakstraf van 100 uur

De straf is lager dan de rechtbank hem vorig jaar had opgelegd.

De destijds 21-jarige TCA-chauffeur reed op 16 februari 2014 op de Overtoom de 45-jarige Patrice Kapper dood. Het ongeval gebeurde kort na 4 uur ’s nachts ter hoogte van de kruising met de Jan Pieter Heijestraat. Kapper die met zijn fiets wilde oversteken, werd zestig meter meegesleurd door de taxi.

Het Hof stelde dat A. ook moet verder leven met de gedachte dat iemand is overleden door het ongeval. “A. is zich zeer bewust van de tragische gevolgen van het verkeersongeval,” aldus het Hof.

De rechtbank had de man, die handsfree aan het bellen was, vorig jaar een taakstraf opgelegd van 140 uur en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar. A. had hoger beroep aangespannen omdat hij het niet eens was met de veroordeling.

“Tot op de dag van vandaag doet het pijn. Ik kon er niet veel aan doen,” zei hij twee weken geleden bij de behandeling van zijn hoger beroep.

De man werkt inmiddels als Uber-taxichauffeur.