Taxibedrijven nemen toezicht Centraal Station in eigen handen

De taxistandplaats bij Centraal Station. Beeld Lin Woldendorp

Een gespecialiseerd bedrijf, dat door de taxibedrijven en de gemeente was uitverkoren om de handhaving op de standplaats uit te voeren, zou volgens de taxibedrijven aan de lopende band waarschuwingen en sancties ‘schrijven om te schrijven’. Ze zeggen dat bij de toezichthouders de werkelijke wil ontbreekt om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren.

Sinds mei vorig jaar zijn op de standplaats achter CS twee standplaatscoördinatoren aanwezig. Zij letten onder meer op en grijpen in bij ritweigering, geluidsoverlast, het hinderen van klanten bij het kiezen van een taxi, werven buiten de standplaats om en gevaarlijk rijden.

De kosten hiervoor worden gedragen door de taxiorganisaties. Zij stellen nu dat vanaf half mei, als het contract afloopt, eigen mensen te gaan inzetten. Bij de chauffeurs heerste veel ongenoegen: voor elke rit vanaf de standplaats bij het station betaalden zij een toeslag van 30 eurocent. Er is sprake van dat deze kosten omhoog gaan.

Meten met verschillende maten

Belangrijk punt op de achtergrond zijn de verschillende maten waarmee binnen de taxiwereld wordt gemeten: officiële chauffeurs worden naar eigen zeggen om het minste of geringste gesanctioneerd, Uberrijders worden ongemoeid gelaten. De gemeente streeft naar één taximarkt, maar zover is het nog lang niet.

Tijdens een vergadering over het toezicht op de standplaats op CS vorige week lieten de taxibedrijven weten te weinig feedback te ontvangen van de toezichthouders over wat er wel en niet goed gaat. Ook stellen de bedrijven dat de toezichthouder zich niet onafhankelijk opstelt.

De gemeente zegt in een reactie samen met de taxibedrijven te willen zoeken naar een oplossing voor de impasse. Een woordvoerder van de gemeente stelt dat besluitvorming nog moet plaatsvinden. Maar die bedrijven zijn het zat en hebben al besloten zelf het toezicht ter hand te gaan nemen.

Als zij zelf toezicht gaan houden, zouden er ook nog verkeersregelaars van de gemeente aanwezig moeten zijn. Hoe de gemeente daarin staat, is nog niet duidelijk.

Officiële taxi’s

Volgens enkele chauffeurs die regelmatig actief zijn op de standplaats is er sprake van willekeur. “Wij worden op iedere onschuldige fout afgerekend, bijvoorbeeld als we net niet op de goede plaats klanten laten instappen. Maar chauffeurs van Uber, die veelvuldig gebruik maken van de Kiss& Ride-zone om mensen te laten in- en uitstappen, kunnen doen en laten wat ze willen. Zij krijgen nooit een bekeuring.”

Precies om die reden zeggen de taxibedrijven dan ook dat de standplaats afgesloten zou moeten zijn en alleen toegankelijk moet worden voor officiële taxi’s. Als voorbeeld daarvan noemen zij Schiphol.