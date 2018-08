Taxibedrijf onderzoekt weigeren dragqueen op Pride

El Bouakili zegt de verontwaardiging te kunnen begrijpen, maar kan nog niet zeggen wat de maatregelen zullen zijn omdat hij de bewuste taxichauffeur telefonisch niet heeft kunnen bereiken. "Ik heb hem daarom schriftelijk om een reactie verzocht. Hij heeft tot woensdag om te reageren."



Afhankelijk van de reden van de weigering en van de voorgeschiedenis van de chauffeur zal TCS sancties opleggen, zegt El Bouakili. "In ons reglement staat duidelijk dat chauffeurs niemand mogen weigeren, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn."



Pride

Na afloop van het slotfeest van de Amsterdam Pride op de Dam zondag weigerde een taxichauffeur de Amsterdamse dragqueen toegang tot zijn auto. Het filmpje dat Hopelezz op Facebook plaatste over het voorval met als tekst 'Dit is waarom we Pride nog steeds nodig hebben', werd massaal gedeeld.



Het is iets waar Hopelezz en andere dragqueens veel vaker tegenaan lopen, zegt de dragqueen. "Meestal gaat het goed, maar ook heel vaak niet. Ik heb vier verschillende verhalen gehoord van vrienden die tijdens de Prideweek zijn geweigerd. Twee weken geleden reed een taxi ook nog door toen ik in drag was."



Overigens kreeg Hopelezz na de weigering wel direct een rit van een andere taxichauffeur. El Bouakili: "Dat was gelukkig ook een chauffeur van TCS."



