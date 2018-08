Taxi weigert dragqueen na Pride: 'Hierom is Pride nodig'

'Dit is waarom we Pride nog steeds nodig hebben,' schrijft Jennifer Hopelezz bij de video van het voorval die zij op Facebook plaatste.



Daarop is te zien hoe de bekende dragqueen, clubeigenaar en tevens ambassadeur van Amsterdam Pride, zondag na afloop van het slotfeest op de Dam met twee vrienden een rit probeert te regelen bij de taxistandplaats achter het Paleis op de Dam. De chauffeur vooraan de rij liet haar zijn auto echter niet in. Hij zette de deuren van binnenuit op slot en toen ze bij zijn raam verhaal kwam halen, wuifde hij haar weg.



Uiteindelijk bood een andere taxichauffeur haar een rit aan. "Het is shocking," zegt ze als ze eenmaal zit. "Dan sta je net nog met enkel liefde op het podium voor duizenden mensen, probeer je vijftien meter verderop een taxi te regelen, word je niet meegenomen."



Het is niet de eerste keer dat Jennifer Hopelezz door een Amsterdamse taxichauffeur geweigerd is. In 2014 liet een taxichauffeur haar en een andere dragqueen niet in zijn auto, nadat zij een taxi hadden besteld. Ze diende daarover destijds een klacht in bij de taxicentrale.



