Taxi's in Amsterdam: onmisbaar of een last?

Niet zo mopperen

De brief van de dag van 6 januari door Walther Ploos van Amstel is me uit het hart gegrepen. Ik koester de Amsterdamse taxi's, die onmisbaar zijn voor het vervoer in de stad.



Ik ben ver over de houdbaarheidsdatum, maar reis graag nog met het ov, gezellig tussen toeristen en Mo­kummers, maar val voor deur-tot-deurvervoer meestal terug op de taxi.



Wat me het meest trof in Van ­Amstels brief, was die hartenkreet over de onbereikbare plekken in de stad.



Taxi's die niet overal mogen rijden, die niet mogen stoppen voor een willekeurig pand, die grote stukken moeten omrijden omdat de stad voor hen is afgesloten, dat hakt erin als je nu juist voor die deur wilt uitstappen omdat je niet zover kunt lopen.



Dus, gemeente: denk na. En klanten: niet zo mopperen, die chauffeurs doen vaak ontzettend hun best.



Ada van Ree, Amsterdam



Alleen maar last

Meer ruimte voor taxi's op de tram- en busbaan en toelating tot afgesloten straten, dat vraagt Walther Ploos van Amstel in Het Parool, want wie gebruikt er nooit een taxi?



Het antwoord: de meeste Amsterdammers. Die hebben alleen maar last van de steeds grotere groep taxi's, die vaak leeg rondrijden op zoek naar klanten.



Op de vrije trambaan maken taxi's het oversteken voor voetgangers en fietsers onveilig en hinderen ze de doorgang van tram en bus.



Ook zorgen deze voertuigen voor vertraging bij het openbaar vervoer, ook op banen waar ze niet zijn toegestaan.



Beter handhaven, stelt Ploos van Amstel, maar dat horen we al jaren - zonder merkbaar resultaat.



Roland Haffmans, Amsterdam



Lees meer: Taxioverschot in Amsterdam: een taxistop of een strengere aanpak? en Bewoners Nieuwmarkt gek van taxi's: 'Het zijn er véél te véél