Tawab ging van huis naar garage, en nu dreigt dakloosheid: ‘Onze kinderen merken de angst’

Tawab Khoshbin bij zijn voormalige fietsenwinkel in 2020. Beeld Lin Woldendorp

Khoshbin woont nu twee jaar in een garage aan de Kromboomssloot in het Centrum. 1 oktober loopt het huurcontract af, waardoor hij, zijn vrouw en twee meisjes van 1 en 2 jaar op straat dreigen te komen te staan. Met zijn inkomsten kan hij een reguliere huurwoning niet betalen en de gemeente weigert volgens Khoshbin een urgentieverklaring om snel een woning te kunnen betrekken. “Ik heb overal gezocht, maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd,” zegt hij. “Ik heb echt hulp nodig.”

Zijn vorige woning in De Pijp, die hij voor een schappelijk bedrag van een ‘aardige huisbaas’ kon huren, kreeg scheuren in de muren en werd onbewoonbaar verklaard. Hij kreeg een garage aangeboden, verre van ideaal voor een gezin met twee kleine kinderen. “Het is er donker en ventilatie ontbreekt,” zegt Khoshbin. Toch is hij heel dankbaar en zou hij er het liefst blijven wonen, “maar dat kan niet.”

Inzameling

Goede vriend Geert de Natris is een inzameling gestart zodat Khoshbin een passende woning kan huren voor onbepaalde tijd. Bij De Natris’ restaurant Garlic Queen in de Reguliersdwarsstraat begon Khoshbin als afwasser. In de straat onderhoudt hij als vrijwilliger ook het groen. Vlak voor de coronapandemie begon Khoshbin daar een fietsenwinkel, maar de gehoopte inkomsten bleven uit vanwege de lockdown. Daardoor verdampte zijn investering en kwam hij in de schulden vanwege de huur. Begin deze maand heeft hij de fietsenwinkel overgedragen aan zijn compagnon. “Het is niet genoeg geld voor twee personen,” zegt Khoshbin.

Khoshbin wil snel weer op zoek naar werk, maar heeft momenteel maar één zorg: heb ik straks nog een woning? “Mijn vrouw en ik hebben heel veel angst en stress. En de kinderen merken dat ook, zij zijn erg gevoelig.”

Restauranthouder De Natris beaamt dat: “Je ziet het aan zijn ogen: het is één brok verdriet. Hij is erg afwezig en de spanning thuis wordt ook groter. 1 oktober komt steeds dichterbij.”

Gevlucht

Het leven van Khoshbin is een aaneenschakeling van vluchten en verhuizen. In zijn geboorteland Afghanistan vluchtte hij ten tijde van de vorige machtsperiode van de Taliban van dorp naar dorp. Een echte jeugd heeft hij daardoor nooit gekend. In 2001 arriveerde hij voor het eerst in Nederland, maar het duurde tot 2017 tot hij een verblijfsvergunning kreeg. Nu is hij, net als vele Amsterdammers, op zoek naar een betaalbare woning.

De inzameling om hem aan een vaste plek te helpen, staat op zondagochtend op 8000 euro. De Natris hoopt op zeker 30.000 euro. “Veel ondernemers van de Reguliers doen een duit in het zakje.”

Khoshbin: “Ik wil een stabiel leven en dat mijn kinderen gezond opgroeien. Ik hoop dat de Amsterdammer mij helpt.”